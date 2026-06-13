La plantilla del Racing de Ferrol se diseña desde atrás

Los porteros del Racing, realizando ejercicios de calentamiento Jorge Meis

El Racing 26/27 se construye desde atrás. Por eso la continuidad de dos de los tres porteros que había esta temporada en la plantilla, Lucas Díaz y César Fernández, supone el punto de partida desde el que seguir dando forma a un grupo que viene de confirmar la continuidad de Álvaro Ramón y Fabio González y para el que hay otros ocho futbolistas con contrato en vigor –aunque no es seguro que todos ellos vayan a seguir a las órdenes del entrenador Javi Vázquez–.

Lucas Díaz hará frente a la próxima campaña después de haber disputado los seis últimos partidos del campeonato liguero y los dos jugados por el cuadro verde con motivo de la Copa del Rey. En ellos, a pesar de haber encajado ocho goles –dos en el torneo del KO–, el cancerbero hispanosuizo ha dado muestras de su capacidad bajo palos y de su dominio en el juego por alto. Y es que sus 1,88 metros de altura anuncian su capacidad para controlar los balones aéreos, sobre todo en las acciones a balón parado, y darla seguridad a la escuadra a lo largo de los partidos disputados.

En cambio, el otro cancerbero de la formación de la ciudad naval, César Fernández, destaca por la proyección que le aportan los 22 años que tiene. De ahí que, siendo todavía sub 23 la próxima campaña, ocupe una plaza de su edad en la plantilla y permita al cuadro verde tener una ficha sénior extra más allá de las 17 que tienen todos los equipos. El meta de O Barco de Valdeorras, formando en la cantera del Celta de Vigo, no jugó ni un minuto este curso en competición oficial, pero en los amistosos en los que intervino dio muestras de su nivel.

Incorporación

Al margen de la continuidad de estos dos porteros, el club ferrolano pretende incorporar un cancerbero más para dejar esta posición bien cubierta de cara a la próxima temporada. Será la manera de seguir dando forma a la plantilla y que, tal y como se consideraba en la actual, la portería siga siendo una de las demarcaciones mejor cubiertas en el cuadro verde para una nueva temporada en Primera RFEF.

A partir de ahí, la dirección de fútbol de la escuadra de la ciudad naval trabajará en la confección de una formación que sea competitiva en la categoría de bronce del balompié nacional. Será la manera, a pesar de que no haya objetivos estipulados, de que el Racing esté entre los mejores del grupo del que forme parte de cara a la próxima temporada.