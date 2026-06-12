Recta final de la liga de Primera RFEF

La Ponferradina está todavía en la lucha por subir Alfaquí

Desde este sábado se empezará a saber qué dos equipos completan la próxima temporada las cuarenta plazas que hay en la Primera RFEF. Los partidos de ida de las finales de los playoffs de ascenso a Segunda servirán para ver si Celta Fortuna, Zamora, Ponferradina o Sabadell se acercan a dar el salto a la categoría de plata del fútbol profesional español o si, por contra, se quedan otro curso más en el escalón de bronce. La solución final llegará la próxima semana con la disputa de los enfrentamientos de vuelta de estas dos series.

Tras el ascenso directo de Tenerife y Eldense como campeones de la liga regular de sus grupos, los ocho equipos clasificados para las eliminatorias para dar el salto a Segunda disputaron una primera ronda de la que se lograron el pase tres escuadras del grupo 1 y solo una del grupo 2. Así que otra vez, igual que la temporada anterior, el grupo en el que estaba el Racing está demostrando ser el más fuerte de la categoría, con dos de sus componente con el ascenso ya garantizado y otro en la lucha.

Reparto

Los resultados de los partidos de este sábado, además, valdrán para seguir haciendo cábalas acerca de cómo será la composición de los grupos de Primera RFEF la temporada que viene. Partiendo de las premisas –no escritas pero habitualmente seguidas– de que los cuatro equipos descendidos de Segunda se repartan de manera equitativa entre los dos cuadros, igual que las formaciones ascendidas de Segunda RFEF en la medida de lo posible–, hay muchas alternativas viables para dar forma al campeonato de la categoría de bronce del balompié nacional.

Desde una división norte-sur, pasando por un reparto entre oeste y este o un corte en diagonal a la península ibérica –pero teniendo a los representantes de Madrid como comodines para optar por una u otra fórmula–, todas las opciones serán valoradas para dar forma a la competición. Será la sexta edición de la Primera RFEF –y la cuarta en la que juegue el conjunto de la ciudad naval– desde que se creó en la temporada 21/22, justo después de pasar lo peor de la pandemia del covid-19.