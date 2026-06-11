Un año para corregir fallos

Álex Vázquez, durante una rueda de prensa Daniel Alexandre

El nueve de junio de 2025 es un día que probablemente no sea recordado por mucha gente, pero ese día se inició un nuevo proyecto en el Racing de Ferrol. Después de la salida de Carlos Mouriz, tras finalizar la temporada que acabó con el descenso del equipo a Primera Federación, el lucense decidió dar un paso al lado y abandonar el club tras ocho años en los que el balance general fue muy bueno.

Unos días después de esa decisión, llegó su relevo, un Álex Vázquez que recaló en la ciudad naval tras cinco años en un Arenteiro que sorprendió a propios y a extraños. Esa fecha mencionada anteriormente fue cuando se hizo oficial su llegada, que estuvo cargada de ilusión por empezar un nuevo proyecto para retornar al fútbol profesional.

Ahora, un año y dos días después, ese objetivo no se cumplió. Por ello, el ourensano asumió toda la responsabilidad porque “es lo que toca”, pero lo hizo dejando caer que hubo decisiones que él no pudo tomar.

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Una de ellas fue la contratación de Pablo López, que se había anunciado antes de su llegada. Aun así, él se mostró encantando con el herculino y le intentó proporcionar la mejor plantilla posible. Con todo, pasaron dos semanas hasta que se anunció la primera incorporación, que no fue otra que la renovación de David Carballo, la perla de la cantera racinguista.

A partir de ahí se fueron sucediendo los movimientos en el mercado de fichajes para intentar empezar la pretemporada, fijada para el 14 de julio –prácticamente la misma fecha que será esta campaña–, con la máxima cantidad de jugadores posibles, puesto que sólo estaba con contrato Aitor Gelardo. Con todo, sólo fueron doce los futbolistas que llegaron a ese primer día. Ese, quizá, fue uno de los problemas de que el proyecto no acabase cuajando, ya que no se pudo trabajar desde el inicio para formar equipo y una familia que fuesen todos a una.

Inicio prometedor

Aun así, la primera mitad del campeonato fue buena, ya que el equipo sumó treinta puntos, pero una mala racha antes de finalizar la primera vuelta, sumado a los pitos de la afición, propició que la junta directiva tomase su primera gran decisión. A pesar de esos resultados, destituyeron a Pablo López. No se lo pensaron, pues creyeron que era lo mejor para el equipo. Primero, antes de cerrar a su sustituto, tiró de un Míchel Alonso que él mismo trajo para el juvenil.

Tras ese partido, se anunció a un Guillermo Fernández Romo que levantó la ilusión, pero esta se evaporó rápidamente. Además, trató de agitar el equipo con la salida de Aitor Gelardo y con las llegadas de Fabio González, Martim Tavares y Ekain Azkune.

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Debido a que eso no funcionó, Vázquez, en la rueda de prensa asumió su responsabilidad y dijo que “no le di al equipo lo que necesitaba”, al tiempo que aseguró haber aprendido de sus errores. Y ciertamente, en este segundo año que ya empezó –será su último de contrato–, cambió parte de su patrón y está siendo él mismo. Para empezar, ya fichó a un entrenador de su gusto, Javi Vázquez, con el que lleva trabajando codo con codo desde que llegó.

Asimismo, está buscando en el mercado para fichar a buenos futbolistas, pero que no le pase como el año pasado, en el que no llegaron a rendir según lo esperado. Por ello, el ourensano tendrá mucha presión encima en este periodo de fichajes pues tiene que armar un nuevo proyecto que no puede fallar y sobre todo con la proximidad del estreno de una ciudad deportiva que será la joya de esta nueva etapa. Además, tampoco puede olvidarse de la cantera ni de ese acuerdo con el Somozas de filialidad, que pronto se dará a conocer, y que puede ser muy beneficioso para ambos conjuntos, puesto que los jóvenes se podrán foguear en una exigente categoría.