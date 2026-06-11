Fabio González seguirá otro año en el Racing de Ferrol

Fabio González, durante un partiido de esta temporada Alfaquí

Fabio González seguirá en el Racing al menos una temporada más. El centrocampista grancanario y el club ferrolano cerraron en la noche del juveves el acuerdo que llevaban varias semanas negociando para que el futbolista siga en el cuadro verde, al que llegó en el mercado invernal. De esta manera, la continuidad de González se suma a la de Álvaro Ramón, sellada recientemente, y a la de los diez futbolistas que tienen contrato en vigor con la entidad.

Fabio González, de 29 años de edad y que llegó al Racing en enero, se convirtió desde su llegada en una de las piezas clave para el entrenador Guillermo Fernández Romo. De hecho, en su estancia en el cuadro verde disputó un total de 1.221 minutos repartidos en quince partidos –catorce de ellos como titular–, en los que no llegó a marcar y vio un total de siete tarjetas amarillas.

Durante todo este tiempo, Fabio González demostró tener criterio y orden a la hora de jugar y pausa sobre el césped. Además, su fiabilidad, compromiso y profesionalidad lo convirtieron rápidamente en un referente para el racinguismo, tanto sobre el césped como fuera de él, donde conectó rápidamente con la afición. Unos aspectos que han sido muy valorados por la dirección de fútbol para renovarlo.

Además, su continuidad viene a cumplir una de las máximas que el nuevo entrenador de la escuadra de la ciudad naval, Javi Vázquez, expresó durante su presentación –“priorizamos la construcción de un equipo”, dijo– antes de llevar a cabo la renovación del contrato de este futbolista.