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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol seguirá bailando al ritmo de Álvaro Ramón

El lateral izquierdo firma por una temporada más

Iago Couce
Iago Couce
10/06/2026 20:57
Álvaro Ramón es el futbolista, excluyendo a Miquel Parera que lo ha jugado todo, que más minutos ha estado en el campo desde que Romo es el entrenador del Racing
Álvaro Ramón, durante el partido ante el Barakaldo
Martín Barreiro
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Al ritmo de Bad Bunny y su "Café con Ron", donde está la estrofa más cantada por el público -"Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón"-, o mejor dicho con la versión racinguista de la canción, "Por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Segunda, Álvaro Ramón", anunció el Racing de Ferrol la renovación del lateral izquierdo, que firma por una temporada más.

El jugador nacido en Ponferrada fue uno de los futbolistas más destacados la pasada campaña en el conjunto verde. Y es que el '17' se convirtió en el dueño del carril zurdo con los tres entrenadores que dirigieron al conjunto el pasado curso. Tanto Pablo López, durante toda la primera vuelta, como Míchel Alonso, y luego Guillermo Fernández Romo apostaron por el berciano, que demostró su enorme calidad. Así, acumuló 2.855 minutos, repartidos en 34 partidos, con la elástica ferrolana, con la que anotó tres dianas y repartió dos asistencias.

Pero los técnicos no sólo se fijaron en esas estadísticas, sino también en su gran rendimiento, sino asimismo en todo lo que aporta al equipo, pues es un jugador que nunca se rinde y que siempre intenta dar su mejor versión. Ese espíritu y esa garra lo convirtieron en el favorito de la afición racinguista, hasta el punto de no sólo dedicarle esa conocida canción, sino de convertirlo en el jugador Estrella Galicia del año.

Sin duda, su renovación servirá para comenzar el nuevo proyecto con mucha ilusión y ganas, algo que echaba en falta la hinchada ferrolana después de dos años en los que las sombras se impusieron a las luces. Ahora, estas parecen que se están disipando, primero con la llegada de Javi Vázquez y ahora al ritmo de Álvaro Ramón.

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