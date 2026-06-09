Miquel Parera y Pascu, las primeras salidas del Racing de Ferrol

Miquel Parera, durante un encuentro en A Malata Jorge Meis

Apenas unos días después de la llegada de Javi Vázquez al banquillo del Racing, ya se están produciendo los primeros movimientos en el club ferrolano. En esta ocasión, se tratan de dos salidas, las de Miquel Parera y Pascu, que ya eran conocidas pues ambos acaban contrato con el equipo de la ciudad naval.

Abandonan la entidad después de un año en el que las cosas no salieron como ellos querían, logrando el ascenso a Segunda División. Además, los dos jugadores fueron piezas indispensables tanto para Pablo López como para Guillermo Fernández Romo. En el caso del portero, jugó todos los minutos posibles en liga hasta el fatídico 0-5 que le endosó el Real Madrid Castilla. Ahí, entró en escena Lucas Díaz, que ya no abandonó la plantilla.

Respecto a Pascu, el centrocampista, que fue uno de los máximos goleadores del equipo con cinco dianas, tuvo un rendimiento un tanto más irregular, cuajando grandes actuaciones y otras en las que pasó más desapercibido.

El primero en despedirse del Racing fue el propio Parera, que mostró su agradecimiento al Racing y al afición: "gracias por todo el cariño, el respeto y la confianza que me habéis dado desde el primer día. Ha sido un orgullo defender esta camiseta y formar parte de este club. Me llevo grandes recuerdos y os deseo lo mejor para el futuro", indicó un guardameta para el que el propio conjunto de la ciudad naval tuvo sus mejores deseos.

Pascu, por su parte, también agradeció "al club, a la ciudad de Ferrol y a toda Ferrolterra por el apoyo y el cariño que he recibido durante esta temporada. Lamento que las cosas no hayan salido como todos deseábamos, pero me voy con la tranquilidad de haber dado siempre el máximo y de haber defendido esta camiseta con compromiso y profesionalidad en cada momento. Os deseo lo mejor para el futuro".

Además, el jugador de Santa Pola ya fue anunciado como nuevo jugador del Huesca, donde milita el exracinguista Quique Fornos y donde puede recalar su compañero Ander Gorostidi. De igual manera, respecto al Racing, se prevé que en los próximos días se anuncie la renovación de Álvaro Ramón, un pilar del equipo en la pasada campaña.