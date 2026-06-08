El Racing de Ferrol hace frente a una categoría con muchos cetros

Zaragoza y Racing se enfrentaron la temporada pasada ALFAQUÍ

La llegada de poseedores de diez títulos nacionales y dos europeos dan cuenta del nivel de la categoría en la que el Racing va a jugar la próxima temporada. En una Primera RFEF en la que ya había un campeón de Copa (el Arenas de Getxo) y varios subcampeones (además del Racing de Ferrol estaban el Europa y el Sabadell), este curso se sumará la media docena de torneos del KO y una Supercopa nacional que ha levantado el Zaragoza, –que además cuenta con dos títulos continentales, una Copa de Ferias y la Recopa– y las tres conquistadas por el recién ascendido Real Unión de Irun.

Aunque nunca se adjudicó el título de liga, el Zaragoza sí cuenta con un subcampeonato y cuatro terceras posiciones, la misma que el Arenas de Getxo consiguió una vez como su mejor rendimiento en el torneo de la regularidad nacional. El cuadro maño, además, se proclamó en cinco ocasiones subcampeón copero, lo que lo convierte en una de las escuadras más destacadas del panorama nacional dentro del torneo del KO.

Todo ello da cuenta del nivel que va a tener la categoría de bronce del fútbol español que, en su sexta temporada de vida dentro del fútbol español –se fundó después de la pandemia para intentar dar un nivel casi profesional a una categoría con los mejores equipos de Segunda B–. Así que, quede encuadrado en el grupo en el que vaya a estar la escuadra de la ciudad naval, lo cierto es que el nivel va a ser muy alto de cara a meterse en las plazas altas de la clasificación.