A la próxima Primera RFEF solo le quedan dos plazas por cubrir

Once inicial del Racing en el duelo frente al Bilbao Athletic Alfaquí

Solo faltan dos plazas por asignar a la Primera RFEF de la temporada 26/27. La resolución de la primera eliminatoria de los playoffs de ascenso a Segunda eleva a 38 el número de equipos que tienen asegurado su puesto en la categoría de bronce nacional para el curso que viene.

Así que ahora serán los perdedores de la segunda ronda, que empieza esta semana, los que completen la nómina de participantes en esta competición.

Galicia, con cinco representantes –que podrían ser seis en caso de que el Celta Fortuna no consiga subir a Segunda–, sigue siendo la Comunidad con más presencia en este nivel del fútbol español. A esta cifra podría llegar también Castilla y León en caso de que Ponferradina y Zamora queden eliminados en la segunda rondas de los playoffs de ascenso.

Mientras, los que ya tienen cuatro plazas confirmadas en la próxima Primera RFEF son Euskadi, Madrid, Andalucía y Extremadura, mientras que Cataluña podría llegar a ellas en caso de que el Sabadell no sea capaz de dar el salto. Por su parte, Cantabria, Canarias, Navarra y Castilla La Mancha no tendrán representación en esta división.