Una apuesta por el fútbol intenso y competitivo

Javi Vázque, durante su presentación Jorge Meis

A nivel futbolístico, el preparador madrileño Javi Vázquez aprovechó su presentación para asegurar que tiene las cosas muy claras, así que tratará de trasladar a sus jugadores la manera que él tiene de ver el fútbol. Y eso pasa por “ser un equipo valiente, que intente recuperar el balón pronto... pero cuando toque defender en bloque medio o bajo, sea agresivo”.

Pero, además, a nivel ofensivo expresa su deseo de que “creemos el mayor número posible de ocasiones. Si es así, estoy convencido de que con la plantilla que va a haber vamos a marcar muchos goles. Eso seguro”.

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Y es que, partiendo de la base de que “nos vamos a dejar la vida”, Javi Vázquez recuerda que “todos mis equipos son muy intensos, competitivos: es algo que va en mi manera de ver la vida y la profesión”. De ahí que llegue con ganas de trabajar en la construcción de un proceso.

“Mola ir poco a poco porque al final, como no asciendes ni en la jornada 10 ni en la 20, de lo que se trata es estar en la pelea en la 30... y eso lo tienes que merecer. Así que se trata de trabajar con la mayor calidad posible, aprender rápido y aplicarlo”.