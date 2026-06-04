Javi Vázquez ya ejerce como líder del Racing de Ferrol

Presentación de Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol Jorge Meis

Javi Vázquez ya ejerce como líder del Racing. El preparador madrileño, escogido de manera unánime por el consejo de administración para ponerse al frente de un nuevo proyecto que el presidente racinguista, Manuel Ansede, avanzó que quiere que sea “sólido y ambicioso”, fue presentado para dar las primeras pinceladas de lo que espera que sea su etapa en el cuadro verde.

Antes, el máximo dirigente de la sociedad verde destacó que “tiene un conocimiento de la categoría consolidado y capacidad para la gestión de un grupo”

“Tengo el sueño de llegar al fútbol profesional”, fue la declaración de intenciones de Javi Vázquez después de agradecer al presidente del Racing y al director de fútbol la oportunidad que le han brindado.

“Y el proyecto del Racing es el perfecto para un pasito más en mi carrera”, añadió antes de explicar por qué había decidido venirse a Ferrol en vez de quedarse en Algeciras. “Soy una persona ambiciosa, con muchas ganas de seguir creciendo y la ilusión que tiene este club es lo que quiero para mi carrera”, añadió el técnico.