Javi Vázquez, nuevo entrenador del Racing de Ferrol: "El rival te puede ganar, pero tú no puedes dejar de dar el 100%"

Javi Vázquez, durante su presentación Jorge Meis

Javi Vázquez anunció en su rueda de prensa como entrenador del Racing que llega con la intención de “crear una familia”. Porque dentro de una categoría muy igualada como es la Primera RFEF, en la que está convencido de que habrá plantillas de un nivel similar, a su juicio “la clave va a estar en la cohesión grupal dentro del vestuario”.

De hecho, el preparador avanza una de sus máximas describiendo que “si el día que perdamos la afición se va orgullosa porque el equipo se ha dejado la vida y tiene una identidad que te hace reconocible, te puedes ir tranquilo. Hay un rival delante que te puede ganar, pero nunca sin dejar dar tú el cien por cien”.

Así que para eso tratará de implantar unos hábitos de comportamiento para que el Racing se acerque al sueño de volver al fútbol profesional español.

“En un proceso que en el día a día te acerca a ganar... pero sobre todo que nos ayuden a levantarnos en momentos que viviremos”, describe el preparador antes de mostrar su convencimiento de que “si desde el comienzo conseguimos cimentar un buena base, con conductas profesionales, el año nos va a ir muy bien”.