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Racing de Ferrol

Javi Vázquez ya conoce todos los entresijos de A Malata

El técnico madrileño, que será presentado esta jueves, ya se puso manos a la obra para confeccionar la nueva plantilla

Redacción
03/06/2026 20:19
Javi Vázquez ya se encuentra en Ferrol
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No hay una mejor forma para crecer que aprender de los errores que uno comete. Ese ensayo y error es algo crucial para poder avanzar. El Racing de Ferrol ya ha empezado ese proceso, como reconoció el director de fútbol, Álex Vázquez, que señaló en su intervención para valorar la temporada 2025/26 que “hay que tener la humildad para asumirlo y corregirlo. Es la parte más positiva de la temporada, que esto nos ha dado un aprendizaje muy grande para respetar la categoría”. 

El primer paso es reconocerlo. Ahora, tiene que crecer. El segundo, que también lo ha cumplido, es el de contratar a un entrenador, Javi Vázquez, que casase con su idea de juego, alguien que fuese “joven, trabajador y que valore el club”, todo lo que ha hecho el madrileño para venir al conjunto ferrolano. Y es que el técnico rechazó grandes ofertas como la que le hizo el Ibiza o la de renovación de un Algeciras que le pagaba más que el conjunto de la ciudad naval. Sin embargo, Vázquez quedó encantando con un proyecto en el que se va a dejar el alma. 

De hecho, aunque se presenta este jueves por la mañana, el nuevo entrenador verde ya acudió a A Malata para conocer de primera mano todos los entresijos del club y empezar a trabajar rápidamente en la confección de la nueva plantilla con un Álex Vázquez que confía en él ciegamente y le va a dar todas las herramientas para que pueda conseguir ese objetivo que el año pasado no se pudo dar por distintas circunstancias: retornar al fútbol profesional. 

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