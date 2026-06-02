El Racing de Ferrol Genuine disfruta de otra gran jornada en Burgos

El equipo racinguista, al igual que el resto de participantes, recibió medallas por su gran esfuerzo LaLiga Genuine

Al igual que ocurrió con las dos fechas anteriores, la tercera jornada de LaLiga Genuine Moeve fue una auténtica fiesta en la que reinó el compañerismo, la diversión, la emoción y el buen ambiente entre los equipos y los numerosos aficionados que se desplazaron hasta los campos de fútbol de la Ciudad Deportiva del Burgos CF.

Hasta allí, como no podía ser de otra manera, se desplazó el Racing de Ferrol Genuine para vivir otra gran experiencia que les iba a aportar mucho a todos los integrantes de la plantilla del equipo inclusivo. Y es que coincidieron con entidades de toda España y pudieron compartir grandes ratos fuera de la pista, además de enfrentarse a dos de ellos: el Athletic Club Fundazioa y el Real Sporting de Gijón. Frente al conjunto vasco, el equipo verde logró un empate a 1-1 tras un partido muy emocionante, mientras que ante el asturiano cedió por 1-2.

Con todo, los resultados fueron lo de menos puesto que en esos dos encuentros se vivió un ambiente de ilusión, esfuerzo y deportividad que fueron recompensados por los aplausos de los cuerpos técnicos de todos los participantes, así como de los familiares y el público en general por el gran espectáculo que proporcionaron.

Asimismo, en Burgos se produjo la tradicional entrega de medallas a todos los jugadores y jugadoras que estuvieron presentes debido al esfuerzo realizado y al gran compromiso que mostraron durante todo el fin de semana, siendo el broche perfecto a este a tercera jornada. No obstante, esta no será la última, pues del 19 al 21 de junio tendrá lugar en Madrid, concretamente en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la fase final de la liga en la que estará presente el Racing Genuine para seguir sumando aprendizajes, experiencias y recuerdos imborrables para sus deportistas.