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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol de veteranos se despide de la fase final del Campeonato Gallego

El conjunto verde perdió en la tanda de penaltis contra el Amigos Veteranos Sárdoma

Redacción
02/06/2026 20:37
Pablo Rey conduce la pelota
Pablo Rey conduce la pelota
Martín Barreiro
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La mala suerte se cebó con el Racing de Ferrol de veteranos en su duelo de octavos de final del Campeonato Gallego frente al Amigos Veteranos Sárdoma. El equipo ferrolano quedó eliminado tras desaprovechar un 2-0 y caer en la tanda de penaltis. 

Ese fue el final más amargo para un temporada en la que los de la ciudad naval se habían proclamado campeones de liga tras exhibir un gran juego. Eso se plasmó en los primeros minutos, ya que apenas habían pasado diez iban ganando 2-0 gracias a Pablo Rey y Marcos Álvarez. 

Su rival redujo distancias en el veinte. El Racing aguantó cada embestida hasta que en la última jugada del encuentro, el Sárdoma empató. El duelo se fue a penaltis y ahí el equipo verde marró dos y quedó eliminado. 

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