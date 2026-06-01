El Racing de Ferrol apuesta por Javi Vázquez

Javi Vázquez, dando instrucciones durante un partido Erasmo Fenoy/Europa Sur

Todos los caminos conducen a Javi Vázquez. A falta de confirmación oficial, el entrenador madrileño parece el escogido para dirigir al Racing la próxima temporada, en la que volverá a estar en Primera RFEF. La oficialización de su llegada será la manera de poner fin a los rumores existentes sobre quién va a ser el preparador de la escuadra de la ciudad naval en la categoría de bronce del fútbol nacional tras la marcha de Guillermo Fernández Romo, que estuvo al frente del equipo ferrolano en la segunda parte de la presente campaña.

Después de que el director de fútbol del club verde, Álex Vázquez, hiciese pública el pasado miércoles la intención de cerrar lo antes posible la incorporación de un entrenador, los contactos entre ambas partes podrían haberse acelerado en los últimos días. De esta manera, la entidad de la ciudad naval estaría a punto de anunciar la elección del preparador madrileño para hacerse cargo de la escuadra de la ciudad naval de cara a esta temporadas

Espera

Vázquez, de 39 años, tenía una oferta de renovación del Algeciras, equipo del grupo 2 de Primera RFEF al que dirigió este curso. Sin embargo, la demora a la hora de contestar en uno u otro sentido daban a entender en la localidad gaditana que iba a declinar la propuesta. Mientras, la entidad ferrolana lleva tiempo trabajando en posibles inquilinos para el banquillo y la opción de Javi Vázquez es la que más fuerza ha cobrado en los últimos días por amoldarse al perfil que Álex Vázquez expuso que quería para el próximo entrenador –“que sea joven, muy trabajador, valiente y que valore este club, que sepa lo que implica estar en este club”, dijo en su exposición–.

Además, en caso de conformarse la llegada de Javi Vázquez, este sería un paso más en su intento de llegar al fútbol profesional español. A pesar de ser una persona muy querida en Algeciras, el proyecto del Racing para tener unas bases más sólidas para retornar a la Segunda División. Es otro de los aspectos que parece que podría inclinar la balanza para que se incorpore al cuadro verde de cara al próximo curso.

El fichaje de un entrenador resolvería el primer aspecto que el club ferrolano quiere abordar de cara a preparar la temporada que viene. Así que, a partir de ahí, la dirección deportiva racinguista empezaría a trabajar en la composición de la plantilla con la que hacer frente al campeonato liguero de la categoría de bronce del fútbol que hay en España.