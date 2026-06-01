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Racing de Ferrol

A la próxima Primera RFEF ya solo le quedan seis plazas por confirmarse

El Racing de Ferrol es uno de los cinco equipos de Galicia, el territorio más representado ahora mismo, que jugarán en esta categoría

Juan Quijano
Juan Quijano
01/06/2026 16:54
Racing de Ferrol-Osasuna B
El cuadro verde, durante un parttido de esta temporada
Jorge Meis
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Ya solo quedan por conocerse seis de los cuarenta equipos que van a jugar la próxima temporada en Primera RFEF. Entre el descenso del Mirandés y la resolución de la cinco eliminatorias de la fase de ascenso de Segunda RFEF, ya son 34 las escuadras que han conseguido su derecho a formar parte de la categoría de bronce nacional. Ahora solo falta por saber qué seis escuadras quedan apeadas de los playoffs de ascenso a Segunda –cuatro en la primera elimiatoria que se está disputando y dos en la ronda final– para resolver cuales van a jugar el curso siguiente en Primera RFEF.

Además, con el ascenso logrado por el Ourense CF, ya son cinco los equipos gallegos que estarán la temporada que viene –pueden llegar a ser seis si el Celta Fortuna no consigue finalmente dar el salto a la categoría de plata nacional–. Así que esta Comunidad será la que tenga más representación en la categoría el curso que viene por delante de Euskadi y Andalucía, que tienen cuatro, y Madrid, que cuenta con tres con seguridad y puede añadir otro si el Castilla no sube.

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