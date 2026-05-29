La última alegría del Racing de Ferrol, la parada de Lucas Díaz

El meta, durante el duelo ante el Osasuna B Jorge Meis

La despedida del Racing de Ferrol de una muy discreta campaña se alivió un poco con la presencia de uno de sus integrantes entre los más destacados de la última jornada. El meta Lucas Díaz, que en las últimas jornadas se hizo dueño y señor de la portería verde, protagonizó, a juicio del público, la mejor parada de todos los duelos disputados en la fecha definitiva de Primera Federación.

Una estirada con la que evitó una derrota mayor al 3-2 final con la que se marcharon del Reina Sofía y con la que, asimismo, el nacido en Ginebra, siguió sumando puntos para, si él quiere, seguir defendiendo el color verde racinguista.