Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

La última alegría del Racing de Ferrol, la parada de Lucas Díaz

El portero evitó una derrota mayor ante el Unionistas

Redacción
29/05/2026 18:33
El meta, durante el duelo ante el Osasuna B
El meta, durante el duelo ante el Osasuna B
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La despedida del Racing de Ferrol de una muy discreta campaña se alivió un poco con la presencia de uno de sus integrantes entre los más destacados de la última jornada. El meta Lucas Díaz, que en las últimas jornadas se hizo dueño y señor de la portería verde, protagonizó, a juicio del público, la mejor parada de todos los duelos disputados en la fecha definitiva de Primera Federación. 

Una estirada con la que evitó una derrota mayor al 3-2 final con la que se marcharon del Reina Sofía y con la que, asimismo, el nacido en Ginebra, siguió sumando puntos para, si él quiere, seguir defendiendo el color verde racinguista. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620