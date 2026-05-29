El grupo veterano del Racing de Ferrol, a por otro Gallego

Plantilla que logró el título el pasado año Cedida

La escuadra de veteranos del Racing de Ferrol inicia el domingo la etapa final de defensa del título gallego conseguido el pasado año. Y lo hacen, casualmente, reeditando aquella final autonómica en la que se impusieron por un marcador de 1-6 ante el Sárdoma.

Ahora, los futbolistas ferrolanos se jugarán en una confrontación única su pase a cuartos de final en casa, en el anexo de Río Seco, en un encuentro que tendrá lugar a partir de las 12.00 horas. Una siguiente ronda prevista para el 6 de junio, con las semis fechadas para el día 13 y la ansiada final, el 20.