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Racing de Ferrol

El grupo veterano del Racing de Ferrol, a por otro Gallego

Los verdes disputan la ronda de octavos el domingo ante el Sárdoma

Redacción
29/05/2026 18:36
Plantilla que logró el título el pasado año
Plantilla que logró el título el pasado año
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La escuadra de veteranos del Racing de Ferrol inicia el domingo la etapa final de defensa del título gallego conseguido el pasado año. Y lo hacen, casualmente, reeditando aquella final autonómica en la que se impusieron por un marcador de 1-6 ante el Sárdoma. 

Ahora, los futbolistas ferrolanos se jugarán en una confrontación única su pase a cuartos de final en casa, en el anexo de Río Seco, en un encuentro que tendrá lugar a partir de las 12.00 horas. Una siguiente ronda prevista para el 6 de junio, con las semis fechadas para el día 13 y la ansiada final, el 20. 

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