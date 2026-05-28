Racing de Ferrol, una cantera de primera

El campo de A Malata fue sede de esta celebración racinguista M. T.

El Racing cerró la puerta y tiró la llave hace unas jornadas de una temporada en la que la entidad de los objetivos se devoró a la formación ferrolana, regurgitándola en forma de desilusión. Si bien, y así se pudo comprobar en la tarde del jueves en A Malata, el futuro verde lo es más todavía y adopta la silueta de una cantera que pudo, con todo merecimiento, pisar el césped del campo principal, marcar goles en sus porterías, verlos reflejados en los videomarcadores y dejar claro que la casa racinguista está regando para recoger sus futuras cosechas.

Once formaciones –desde alevines hasta el conjunto Genuine– disfrutaron de una tarde de confraternización, aprendizaje y mucha, mucha diversión en las instalaciones ferrolanas, que asimismo abrieron su recién estrenada Área 1919 para unos menos conocidos nombres racinguistas, los suyos, grandes merecedores de disfrutar tanto del césped como de la madera de este nuevo “meeting point”.

Fue un cierre de temporada para la base y el grupo Genuine que abrió la puerta a la esperanza y dejó entrar un aire renovado. Jugadoras y jugadores, muchos de estos bajo la atenta mirada de sus familiares que los seguían desde una grada esa tarde muy especial, participaron en una auténtica fiesta del fútbol racinguista, con juegos, yincanas y otras actividades para decir un hasta luego a su competición regular.

Un orgullo tras un "año tenso"

Después, la merienda les esperaba en forma de pizza en la citada esquina de encuentro, en un acto que, dándole la gran importancia que tiene a la cantera, aguardaba el presidente del club, Manuel Ansede; el secretario deportivo, Álex Vázquez y el coordinador de la base, Álex López. Esa tarde ellas y ellos eran deportistas de primera.

“Es un orgullo retomar esta iniciativa”, apuntaba el dirigiente, después de “un año tenso”. Y qué mejor forma de hacerlo que poner bajo el foco a toda la cantera. “Esta se ha reforzado y se ha hecho mucho hincapié en ella porque es el futuro”, añadía Ansede, “sin vosotros es difícil conseguir un futuro”.

El presidente abrió su ala y acogió a todos bajo el manto de la “familia racinguista y de su sentimiento”, teniendo unas especiales palabras para el equipo juvenil A, para Juan Pazos, presidente de la Fundación Racing de Ferrol; un “herido” Diego Garrido –”es una persona que mete la pierna”, bromeaba– y para la directora de operaciones, Cristina Valiño –”una trabajadora incansable”, señalaba–.

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Tocando el presente, Ansede quiso también enfocarse en una nueva campaña que será “apasionante. Con nuevas infraestructuras que esperamos que a partir de julio contar con parte de esa ciudad deportiva y tener muchos éxitos con vuestra colaboración. ¡Opa Racing!, se despedía el dirigente.

"Dadle valor a representar al Racing"

“Esfuerzo, equipo, unidad, compromiso y resiliencia”. Así definía otro canterano verde, y ahora “jefe” de esta sección, los valores de los alevines racinguistas. Y Álex López compartía con Manuel Ansede lo ilusionante de la nueva etapa que vive el club local a partir de ahora.

“La temporada que viene va a ser buena y nos vamos a acercar a los objetivos”, señalaba el ferrolano, sin esconder que la meta final es la de “llegar a Primera. No tengo dudas de que lo haremos y alguno de vosotros –refiriéndose a su joven público de esa tarde– estaréis ahí y os podremos ver en A Malata”.

López, eterno capitán, eterno “8” y referente del racinguismo quiso compartir su sentimiento con sus pupilos, subrayando lo, a veces, no tan obvio, o fácilmente olvidable. “Dadle valor a representar al Racing. y se le da valor dando lo mejor. Es un club con cien años de historia. No somos ni más ni menos que nadie”, relataba, “donde estáis vosotros hay muchos chicos y chicas que les encantaría estar”. Un López que, asimismo, refiriéndose a las nuevas infraestructuras de club señalaba que “os permitirán seguir creciendo y también aumentará el nivel de exigencia”

El encargado de la base quiso dar las gracias a toda la estructura de cantera, especialmente a los “desinteresados” delegados, entregando posteriormente un regalo a esos nombres del citado juvenil A, algunos de ellos en la casa verde desde biberones como Hugo López, Iker Paredes o Martín. En un momento de muchos aplausos en el que también recibió un cariño por su labor de fotografía Flor Carrasco.

En un emotivo acto con aroma a esperanza, madera y la citada pizza, fue el director deportivo Álex Vázquez el encargado de su cierre, reincidiendo en algunas de las cosas dichas por Ansede o Vázquez. “Sois el futuro, un pilar fundamental en el crecimiento del club”, señalaba, “cada vez intentaremos hacer más iniciativas así, ya que uno de los objetivos de esta era que hoy tuvieseis la oportunidad de pisar el césped de A Malata”. La semilla racinguista está plantada, en proceso de riego y abono y con un compromiso indudable por las dos partes, como esta tarde se pudo ver en A Malata.