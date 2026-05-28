Álex Vázquez, director deportivo del Racing Club Ferrol: “El objetivo es crear un equipo”

Álex Vázquez, durante la rueda de prensa que dio en A Malata Daniel Alexandre

Casi una hora empleó Álex Vázquez en hacer balance de la temporada 25/26 que, a nivel futbolístico, acaba de finalizar para el Racing. El director deportivo del club ferrolano repasó de arriba abajo un curso que se quedó muy lejos de lo que se pretendía –acabó en la duodécima posición, a nueve puntos de las plazas que daban acceso a los playoffs de ascenso a Segunda–, por lo que asumió la parte de responsabilidad que le toca... “que en este caso es toda”.

Decepción por no haber alcanzado los objetivos

Decepcionante. Es el calificativo que Álex Vázquez utilizó para definir una temporada que ha sido “un cúmulo de muchas cosas que no se han hecho bien”. Y una de las que más entristece al director deportivo es cómo ha discurrido una campaña en la que se quería construir un equipo... “y no lo hemos sido, que es algo que implica muchas cosas. Y esa es una de las cosas que más frustración me ha provocado”, dice el director deportivo. Y es que, después de asumir una exigencia y unas expectativas demasiado grandes –“cuando entras en club como este es difícil que no lo sean”–, admite que “estas expectativas nos han comido a todos”.

Fallos que no dieron a la escuadra lo que requería

“Hemos tomado muchas decisiones en las que no hemos acertado”, reconoce Álex Vázquez sobre el papel que ha jugado la dirección deportiva del Racing a lo largo de la temporada. Y, en especial, en un mercado de invierno en el que “intervenimos... pero de una manera incompleta”. En este sentido explica que “es un momento importante, en el que tienes la capacidad de intervenir en todas aquellas cosas que no están funcionando bien... Si hoy volviese atrás seguramente las cosas se habrían hecho de otra manera”, porque “el equipo necesitaba cosas que no le hemos dado”.+

Vázquez estuvo acompañado por todo el perspnal del club Daniel Alexandre

Aprender de los errores para, así, ser mejores

“Ahora la clave está en el análisis, en la detección de errores”, reconoce el director deportivo racinguista antes de explicar que “hay que tener la humildad para asumirlo y corregirlo. Es la parte más positiva de la temporada, que esto nos ha dado un aprendizaje muy grande para respetar la categoría, porque en algunos momentos hemos tenido cierta falta de humildad”. Así que, desde el punto de partida de que “el objetivo que tenemos ahora es el de construir un equipo”, el secretario técnico racinguista explica que “a nivel presupuestario vamos a tener recursos suficientes para incorporar a futbolistas de nivel que nos hagan pelear con los mejores”.

Inminente: “Fichar al entrenador es la decisión más importante” “La decisión más importante que tiene que tomar un director deportivo a la hora de planificar una temporada es contratar un entrenador. Es algo vital”, reconoció Álex Vázquez sobre la primera medida que va a tomar en la construcción de la próxima plantilla del Racing. Por eso anuncia que “a lo largo de esta semana se sabrá quién es...y a partir de ahí hablaremos de otras cosas”. Por ejemplo, la incorporación de jugadores, un aspecto en el que la dirección deportiva quiere estar alineado con el entrenador. “Son dos vías las que tenemos que trabajar de manera paralela”, asegura.



Sin querer desvelar el nombre del preparador que se va a hacer con las riendas de la escuadra de la ciudad naval, el secretario técnico racinguista apuntó que “antes de tomar esta decisión, que es la más importante, nos reunimos con unos candidatos, que ya han pasado un filtro, dentro de la planificación que realizamos durante toda la temporada. De ahí que sonasen nombres como Fran Justo, Mario Simón o Mehdi Nafti.



Lo que Álex Vázquez tiene claro es el perfil del encargado de dirigir al cuadro verde la temporada que viene. “Queremos que sea un entrenador joven, muy trabajador y que valore este club”, dice el director deportivo antes de apuntar otras cualidades como “que tenga mucha energía, hambre... y que esté alineado con la dirección deportiva de este club”.

Compás de espera por Valeiro y Corredoira

Tras la salida de Guillermo Fernández Romo y de Elías Martí, el Racing está aún pendiente de resolver la continuidad de Roberto Valeiro –entrenador de porteros– y de Kiko Corredoira –preparador físico–. “Ellos han demostrado ser grandes profesionales”, reconoció Álex Vázquez antes de explicar que “tenemos conversaciones pendientes... porque hoy en día todos los entrenadores quieren venir con sus cuerpos técnicos”. Así que, a pesar de que “ya hemos tenido algunas reuniones, en los próximos días se decidirá todo”.

Diez futbolistas con contrato y dos deseados

Diez futbolistas –los porteros Lucas Díaz y César Fernández; los defensas Miguel Leal, Edgar Pujol, Chema Rodríguez y Saúl García; los centrocampistas David Carballo, Azael y Álvaro Juan; y el delantero Azkune– tienen contrato en vigor con el Racing de cara a la próxima temporada. Pero eso no garantiza su continuidad porque, como avanza Álex Vázquez, “tenemos la intención de resolver algunas de estas situaciones”. A cambio, a quienes el club ferrolano ya ha planteado la posibilidad de seguir es a Álvaro Ramón y Fabio González, futbolistas que han dado un buen rendimiento a lo largo de esta temporada.

Vázquez se siente seguro para hacer frente a lla campaña Daniel Alexandre

Preparado para lidiar con la presión que haya

“Me veo capacitado, estoy fuerte y tengo claro qué es lo que tenemos que hacer”, expone el director deportivo del Racing al hablar de cómo hacer frente a la próxima temporada después de los malos resultados cosechados en esta. En este sentido recuerda que “mi objetivo es hacerlo bien, no agarrarme a un cargo. Y cuando las cosas no salen bien, eso me genera una frustración”. Por eso aunque es conscientes de que esta temporada va a tener más presión –“es evidente que la va a haber”, explica–, recuerda que “cuando llegué sabía a qué club venía y que si las cosas no salen bien va a haber más presión... pero yo estoy responsabilizado”.