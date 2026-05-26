La elección del entrenador, el primer paso a dar por el Racing de Ferrol

La plantilla racinguista espera a su nuevo líder Jorge Meis

A rey muerto rey puesto... o por poner. Decidir quién va a ser el entrenador del equipo ferrolano es la primera medida que el Racing pretende tomar de cara a la temporada que viene. Y, una vez conformada la marcha de Guillermo Fernández Romo –oficializada en la jornada de ayer pero ya barruntada desde hace tiempo–, el club ha acelerado en los últimos días las gestiones para cerrar su incorporación con vistas a la campaña venidera en Primera RFEF.

De los muchos entrenadores que han sonado últimamente para dirigir el Racing, uno, Sergi Guilló, se cayó este martes de la lista. El Murcia anunció su compromiso con el técnico alicantino, que tratará de llevar a lo más alto a uno de los clubes que ya antes de que empiece la temporada se postula como uno de los favoritos al ascenso a Segunda.

Candidatos

En cambio, nombres de otros técnicos como Fran Justo, Mario Simón o Mehdi Nafti se mantienen en la nómina de candidatos a dirigir al cuadro verde la campaña que viene. Así que la dirección deportiva de la entidad ferrolana tendrá que decidir cuanto antes quién va a estar el frente del próximo proyecto para, a partir de ahí, empezar a dar forma a la planilla que competirá el curso venidero.

Será la primera gran decisión que haya que tomar en una temporada en la que el club ferrolano aspira a no repetir los errores de la actual y, de esta forma, poder tener un final feliz. Será la manera de empezar a construir un proyecto que espera darle la vuelta a las cosas malas que han sucedido en la temporada actual, en la que el cuadro verde fue de más a menos para terminar acabando en la duodécima posición.