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Racing de Ferrol

Guillermo Fernández Romo no seguirá al frente del Racing de Ferrol

El que era su ayudante, Elías Martí, tampoco seguirá en el cuerpo técnico del cuadro verde

Juan Quijano
Juan Quijano
26/05/2026 13:12
Guillermo Fernández Romo, derecha, y Elías Martí ponen fin a su etapa en el Racing
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La etapa de Guillermo Fernández Romo al frente del Racing llegó a su fin. Después de finalizar su relación contractual, el club ferrolano informó a través de un comunicado que no seguirá formando parte del cuerpo técnico de la entidad.

Junto a él, quien también deja el cuadro verde es el que era su segundo, Elías Martí, que no continuará en el club de la ciudad naval.

En su escrito, el Racing Club Ferrol agradeció el compromiso y la profesionalidad de ambos durante su estancia en la entidad. Además, les deseó suerte en los proyectos personales y profesionales que emprendan en el futuro.

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