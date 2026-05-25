Los errores de un curso para olvidar del Racing de Ferrol

Álvaro Giménez, decepcionado tras recibir un gol del Unionistas ALFAQUÍ

Antes de empezar a planificar la temporada que viene, el Racing hace balance de la que ha sido una campaña negativa, en la que muchas cosas no salieron como se esperaba. Este es un repaso de lo que ha pasado este ejercicio y por qué las cosas no han funcionado para meterse en los playoffs.

1 La segunda vuelta, la tumba del objetivo

Los 30 puntos sumados en la primera vuelta –en realidad el Racing ya alcanzó esa cifra después de la decimosexta jornada, tras la que ocupaba la segunda posición– invitaba a pensar que el equipo ferrolano iba a luchar por la clasificación para los playoffs de ascenso a Segunda. Pero con lo que nadie contaba era con que iba a completar la segunda parte del campeonato con solo 19 puntos –la cuarta peor marca de todos los participantes–, lo que le hizo acabar en la duodécima plaza, muy lejos de las que daban acceso a las eliminatorias para dar el salto a la categoría de plata nacional.

2 Una escuadra a la que le faltó carácter

Solo en tres de los 15 partidos en los que encajó el primer tanto del encuentro fue capaz el Racing de remontar y llevarse el triunfo. Además, todos estos compromisos tuvieron lugar en el tramo inicial del campeonato –en casa en la primera y en la tercera jornada ante Talavera y Ponferradina; a domicilio en la octava frente al Osasuna Promesas–. Pero los otros doce se saldaron con dos empates y diez derrotas, lo que refleja la poca capacidad de reacción que ha tenido el conjunto de la ciudad naval cuando las cosas se le ponían en contra. Es algo que se vio también en los 19 choques en los que marcó primero, de los que solo ganó diez y en los otros nueve vio cómo su rival conseguía llevarse el empate (4) o la victoria (5).

3 Escasa seguridad a la hora de no encajar

A pesar de acabar tres de las seis últimas jornadas del campeonato con la portería a cero, el Racing no ha estado entre los que más veces consiguió que su rival no marcase. De hecho, en su cuenta del campeonato ocupa la décima plaza gracias a que ha terminado once partidos con la puerta imbatida –siete victorias y cuatro empates–. Así que los 25 puntos sumados cuando ha conseguido que el rival no marcase lo sitúa en la duodécima plaza de este apartado, muy lejos de los 57 logrados por el Tenerife tras las 21 veces que dejó su portería a cero.