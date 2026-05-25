La Primera RFEF 26/27 ya conoce a 28 de sus 40 integrantes

El once inicial del Racing en el duelo frente al Bilbao Athletic Alfaquí

Ya son 28, de los 40 que habrá la temporada que viene en Primera RFEF, los equipos que tienen asegurado su derecho a competir en esta categoría. Y el Racing será uno de los al menos cuatro gallegos –pueden ser cinco o seis– que habrá en ella. Esto iguala a esta Comunidad con Euskadi en el capítulo de territorios con más presencia en el tercer nivel del fútbol español –en el caso de las escuadras vascas estas ya no tienen manera de subir de las plazas que tiene ahora–.

Las doce que faltan para completar la categoría se irán conociendo poco a poco. Seis se sabrán el próximo fin de semana y corresponden a los cinco ganadores de la última ronda de la fase de ascenso de Segunda RFEF y al descendido de Segunda que falta por determinar. La semana siguiente se conocerán otros cuatro –los eliminados en la primera eliminatoria de los playoffs a Segunda–. Y los dos últimos se desvelarán el fin de semana del 20 y 21 de junio, cuando termine la fase de ascenso a Segunda y sepan qué escuadras son las que no dan el salto de categoría.