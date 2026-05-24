El Racing de Ferrol, a pensar ya en el próximo curso

El equipo ferrolano despide una temporada triste Jorge Meis

Terminó para el primer equipo del Racing la actividad futbolística de la temporada 25/26. La derrota sufrida ante el Unionistas de Salamanca pone fin a un campeonato en el que el equipo ferrolano ha ido de más a menos hasta terminar en la duodécima posición de la tabla clasificatoria, a 27 del liderato, a nueve de las posiciones que clasificaban para los playoffs de ascenso a Segunda y a siete de la última plaza que permita jugar la próxima edición de la Copa del Rey. Al menos, lo mejor del curso es que el cuadro verde ya aseguró la permanencia en Primera RFEF con varias semanas de antelación.

Así que el club verde ya está manos a la obra en la planificación de la temporada que viene. “Espero que en el futuro el Racing, que es un gran club, consiga sus objetivos”, dijo Martim Tavares, el último goleador de la presente temporada. Y es que, además de desearle toda la suerte del mundo a la entidad de la ciudad naval, el delantero cedido por el Marítimo de Funchal se va con la experiencia de haber jugado en la liga española, una de las mejores del mundo.

Tanto

El haber marcado un gol es una de las cosas buenas que Martim Tavares saca de esta etapa en el Racing. “Me voy muy contento por estrenarme con esta camiseta”, recordó el atacante luso tras un gol en el que remachó a la red de manera inapelable el paso servido por Saúl García desde la línea de fondo de la banda izquierda en el último cuarto de hora de esta enfrentamiento.

El tanto, sin embargo, no sirvió para que el cuadro verde puntuase en el partido que lo enfrentó a un rival que sí necesitaba la victoria para clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey. “Sabíamos que era un partido complicado”, reconoció el atacante luso antes de señalar que “por desgracia no conseguimos lo que pretendíamos”. Así que desde ahora será el turno de pensar ya en el curso que viene.