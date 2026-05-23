Punto final al curso para el Racing de Ferrol

Fabio González, clave en el mediocampo del Racing Jorge Meis

Llega a su fin para el Racing la temporada 25/26, la segunda consecutiva que salda de manera negativa. El partido que lo enfrenta al Unionistas de Salamanca esta tarde –18.30 horas, Reina Sofía– cierra un campeonato en el que, lejos de luchar por el título que otorgaba el ascenso automático, de unos playoffs que permiten dar el salto a la categoría de plata superando dos eliminatorias, o de la clasificación para la Copa del Rey que puede hacer recibir a un “grande”, dejará al equipo ferrolano entre las posiciones novena y decimotercera de su grupo de Primera RFEF. O sea, muy lejos de lo que quería.

El equipo ferrolano, tras pasarse las 18 primeras jornadas del campeonato en la zona que daba acceso a las eliminatorias de ascenso a Segunda, se ha ido descabalgando del objetivo poco a poco. Los 19 puntos sumados en la segunda vuelta –es el quinto peor de un tramo en el que no ha sido capaz de encadenar dos triunfos– lo han alejado cada vez más de las cinco primeras posiciones, de las que quedó totalmente descartado hace un par de semanas. Y, a pesar de buscar explicaciones de todo tipo para este desaguisado, lo auténtico es que ha dejado a todos con mal sabor de boca.

Línea

Cuatro jornadas sin conocer la derrota parecen el indicativo de que el conjunto de la ciudad naval atraviesa por un momento más o menos bueno... pese a que no valga para casi nada. Pero indican el camino a seguir en este tramo final del campeonato, incluido el partido de hoy, en el que el cuadro verde aspira a ganar para acabar lo mejor posible en la tabla clasificatoria.

También para despedirse de la mejor manera posible de una temporada que va a ser mejor olvidar. Así que poner un buen broche a la campaña será la manera de empezar a cambiar la tendencia para que la temporada que viene vuelve a ser lo positiva que se espera para un proyecto que es ganador.