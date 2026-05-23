Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “El primer gol encajado nos condicionó mucho”

Guillermo Fernández Romo, pensativo antes de un encuentro Jorge Meis

“Ya sabíamos que era muy complicado tener la misma tensión que nuestro oponente”, reconoció el entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo, al analizar un partido en el que el Unionistas de Salamanca se jugaba la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey y el equipo ferrolano solo pretendía ganar para acabar lo más arriba posible en la clasificación. “Pero los chicos han competido y lo han hecho lo mejor posible”, destacó.

El preparador del conjunto de la ciudad naval, sin embargo, recordó que “el primer gol encajado, que llegó en un momento del duelo en el que parecía que no estaba pasando nada sin estar nosotros bien, nos ha pesado mucho”. De hecho, Fernández Romo destacó que “ese tanto nos obligó a hacer otras cosas... y aun encima nada más salir a la segunda parte nos marcaron el segundo”.

Suerte

El técnico del equipo ferrolano, asimismo, mencionó que “la fortuna de haber marcado el 2-1” permitió al Racing engancharse al partido de cara al tramo final del mismo. Así que, con más de media hora por jugarse, la escuadra ferrolana tuvo ocasiones para intentar sumar al menos un punto en el choque disputado en el campo Reina Sofía de la ciudad de Salamanca.

“Hicimos lo que teníamos que hacer y lo que pudimos realizar”, explicó el preparador. Ahora, tras realizar el regreso a Ferrol, la plantilla descansará en la jornada de este domingo antes de juntarse este lunes en un día en el que se pondrá punto final a una temporada que se ha saldado de una manera muy diferentes a la deseada y que para muchos, entrenador incluido, puede ser el último que viva como racinguista.