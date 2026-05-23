Derrota del Racing de Ferrol para acabar (3-2)

Imagen del partido entre el Unionistas y el Racing USCF

Se acabó. Es lo mejor que sacó el Racing del partido contra el Unionistas de Salamanca con el que puso punto final a un campeonato en el que fue a menos a medida que iban pasando las jornadas hasta acabar duodécimo. Así que, descartada desde hace meses la lucha por el liderato, desde hace varias semanas el pase a los playoffs de ascenso y desde la jornada anterior el acceso a la Copa del Rey, al equipo ferrolano no le queda otra que asumir lo mal que lo ha hecho, sobre todo en esta parte final del curso, y coger fuerzas para volver a intentarlo la campaña que viene.

No se notó demasiado, de entrada, la diferencia de significado que el partido tenía para ambos contendientes –el Unionistas de Salamanca necesitaba ganar para clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey; al Racing el resultado solo le afectaba en quedar más arriba o más abajo en la clasificación–. Por eso, a pesar de que los dos protagonizaron acercamientos a las porterías contrarias, ninguno llegó a registrar remates a puerta, sino centros laterales que fueron despejados antes de llegar a suponer algo más.

Poco a poco, el cuadro charro empezó a adquirir una posición de más fuerza, incrementando la llegada al campo rival y con mayor posesión de la pelota. De todas maneras, sus lanzamientos a la portería siguieron siendo escasos –por no decir nulos–, mientras que el encuentro derivó en un decorado en el que el conjunto de la ciudad naval apenas tenía presencia en la parcela contraria, puede que víctima del sofocante calor que se registraba, con lo que agradeció la llegada de la pausa de hidratación que vino bien a las dos formaciones.

De hecho, ambos salieron de este receso con más fuerza y el cuadro verde, por ejemplo, sembró incertidumbre en el rival a través de una incursión de Migue Leal, cuyo centro desde la banda derecha no encontró rematador. Todo lo contrario que el rival que, gracias a la fe de Aarón Piñán en su carrera por el flanco izquierdo, recuperó la pelota cuando parecía haberla perdido —otra vez el Raqcing adoleció de la contundencia necesaria– para acabar centrando para que Álvaro Gómez rematase la a gol y adelantase a los suyos.

Fue la acción que desniveló el marcador y puso por delante al equipo que realmente se jugaba cosas, que de esta manera hizo frente a la segunda parte con más tranquilidad... Sobre todo porque al poco de que el encuentro se reanudase de nuevo, Álvaro Gómez acertó con la portería rival, en este caso gracias a un tiro raso que se coló pegado al palo. Así que, en poco menos de diez minutos de juego efectivo el partido había quedado casi visto para sentencia... aunque el tanto inmediato de Álvaro Giménez a balón parado recuperó la emoción por el resultado.

A partir de aquí, el compromiso se convirtió en un correcalles en el que el cuadro local llevó la iniciativa –por ejemplo, con un lanzamiento al poste de Mounir– ante un rival que, al menos, había demostrado sus ganas de competir. Pero ahí volvió a aparecer la ambición local por hacerse con una victoria que lo llevase a la Copa del Rey, lo que combinada con la fragilidad defensiva visitante, se tradujo en tercer tanto local. Eso sí, de manera casi inmediata el cuadro verde marcó gracias al tanto del delantero Martim Tavares al remachar un pase de Saúl García.

Quedaban poco más de diez minutos para el final y, a pesar de que los de Romo intentaron encontrar el empate para no irse de vacío el último partido, el cuadro salmantino controló la situación para sumar los tres puntos y conseguir la clasificación para la próxima edición del torneo del KO. Fue el punto final de una temporada que para el Racing no pasará a la historia buena... a la espera de que vengan tiempos mejores para sus ilusiones.