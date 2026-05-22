Un duelo de trayectorias muy opuestas

Racing de Ferrol y Unionistas, en el partido de la primera vuelta Emilio Cortizas

A nivel clasificatorio no se juegan prácticamente nada –ni el acceso a los playoffs de ascenso a Segunda ni, al menos el caso de la escuadra que va a ejercer de visitante, a la próxima edición de la Copa del Rey–, pero el partido que enfrenta a Unionistas de Salamanca y Racing cruza las dos trayectorias más dispares que se han visto esta temporada en el grupo 1 de Primera RFEF. Por un lado, la de una escuadra –la charra– que ha ido de menos a más; por otro, la de una formación que ha ido de más a menos para acabar dejando un poso de decepción por lo hecho durante este curso.

De un lado estará el cuadro salmantino, que tras la sexta jornada del campeonato ocupaba la última plaza de la clasificación, con solo tres puntos en su haber. Pero los 53 que tiene ahora, situado en la octava posición, dan cuenta de la reacción que ha experimentado. De hecho, el Unionistas de Salamanca ocupa la séptima plaza en esta franja del campeonato, en el que la Tenerife es el mejor y en la que solo Ponferradina –con tres puntos más–, Zamora –con dos– y Real Madrid Castilla y Celta Fortuna –con uno– lo superan –el Barakaldo ha sumado el mismo número de puntos y tiene un mejor “average”–.

Diferencia

De otro estará una escuadra que al final de la decimosexta jornada ocupaba la segunda posición –la mejor en la que ha estado en todo el campeonato– con 30 puntos. Pero desde entonces ha cosechado cuatro triunfos, siete empates y diez derrotas que le hacen estar en la décima plaza con 49 puntos. Es decir, que desde su mejor momento de la liga regular solo ha sido capaz de sumar 19, lo que le hace ser el penúltimo de este tramo del campeonato, únicamente por delante del ya descendido Arenteiro y muy lejos del rendimiento que han tenido las escuadras que se han metido en la lucha por dar el salto a la categoría de plata.

Así que el partido que enfrenta a ambos se presenta como la ocasión para confirmar las tendencias que ambos han descrito... o para desmentirlas. El caso es que será el punto final a una temporada en la que ninguno de los dos va a estar luchando por dar el salto a la categoría superior, así que ambos van a volver a jugar en Primera RFEF con la intención de aspirar a metas mayores en un futuro no muy lejano. Sobre todo, en el caso del cuadro verde, para volver a estar dentro del fútbol profesional español.