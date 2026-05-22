Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: "Me duele en el alma que se acabe la temporada"

El entrenador de Racing, ante el Osasuna Promesas Jorge Meis

“Lo hemos intentado hasta el final de todas las formas, con todos los sistemas, con todos los jugadores... y no nos ha dado para alcanzar el objetivo”, concede el entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo, antes de reconocer que llegar al final de la temporada “me duele en el alma”. En este sentido recuerda que “hay sitios que tienes señalados y que te gustaría que te hubiera ido mejor” antes de reconocer que acaba el curso “eternamente agradecido, me he encontrado una ciudad maravillosa que siempre va a estar en mi recuerdo”.

De cara al último partido del campeonato, que enfrenta al cuadro verde con el Unionistas de Salamanca, no existe para el entrenador racinguista nada más allá del presente, por lo que lo ha preparado igual que haría con cualquier otro. Pero el técnico recuerda que “no haber conseguido el objetivo hace que tengamos más relajación”. Y, aunque la escuadra rival se está jugando la clasificación para la Copa del Rey, el cuadro verde espera desplegar “el mínimo exigible para competir de la mejor manera, como en las últimas semanas”.

A la hora de analizar al rival al que el conjunto de la ciudad naval se va a enfrentar, Fernández Romo anuncia que “espero que actúen como son ellos: un equipo muy natural, que juega bien, que es ágil, que quiere quitarte la pelota y tenerla él, que quiere llegar con muchos efectivos...”. Y si a eso se une el buen ambiente que suele haber en el Reina Sofía, que el cuadro charro se está jugando la clasificación para la Copa del Rey y que el rival valora mucho estar en la categoría en la que se encuentra, el caso es que la escuadra verde va a hacer frente a un compromiso de nivel.