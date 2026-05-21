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Racing de Ferrol

La conexión del título de la Europa League del Aston Villa con el Racing de Ferrol

Además de Emery, en el cuerpo técnico del equipo de Birmingham están los exracinguistas Villa y Pablo Rodríguez Méndez

Juan Quijano
Juan Quijano
21/05/2026 13:17
Foto de familia del Aston Villa, con Unai Emery y Pablo Rodríguez (cuarto y sexto por la derecha, respectivamente)
Foto de familia del Aston Villa, con Unai Emery y Pablo Rodríguez (cuarto y sexto por la derecha, respectivamente)
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El quinto título de la Europa League conquistado por Unai Emery tiene más conexiones racinguistas que la presencia del entrenador de Fuenterrabia al frente de Aston Villa, que se hizo con el trofeo al derrotar al Friburgo (3-0).

Junto a Emery, que formó parte del Racing dos temporadas –la 00/01 y la 01/02–, están dos personas con las que compartió vestuario en A Malata.

Una es Pablo Villanueva, Villa, que estuvo en el cuadro verde en la campaña 00/01 y que ejerce de asistente principal de Emery. La conseguida en Estambul es la cuarta Europa League obtenida por el técnico madrileño.

La otra, Pablo Rodríguez Méndez, autor del gol de penalti contra el Ceuta que en el año 2000 supuso el ascenso a Segunda del Racing, club en el que estuvo cinco temporadas. En su labor de Jefe de Scouting, este es el segundo título de Europa League que consigue tras la lograda cuando estaba en el Villarreal.

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