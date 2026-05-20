Lucas Díaz, portero del Racing de Ferrol: "Non é momento de facer moitas cábalas de quen sigue ou non"
El meta aseguró que está a gusto en la ciudad naval y espera despedir la temporada con una victoria
Lucas Díaz es uno de los nombres propios del Racing de Ferrol. El meta se ha convertido en una pieza fundamental en los últimos partidos de liga, en los que consiguió dos porterías a cero y su equipo no perdió desde entonces, algo que le pone "contento, porque sempre está ben que non che fagan gol porque é un síntoma de que fas ben o teu traballo", apuntó.
Con todo, también aseguró que en "ese apartado entran máis cousas e sempre trato de mellorar para axudar ao equipo. Eu trato de correxir o que non fago ben, trato de potenciar ou seguir estando acertado en diferentes situacións, pero o importante é tratar de que o meu traballo, neste caso, o que aporto ao equipo, axude a que cheguen as victorias, que ao final é o importante".
Y es que el hispano-suizo no es un persona que suela "mirar o plano individual demasiado porque isto é un deporte de equipo e o importante é o colectivo. Quero facer as cousas o mellor posible. Nestes partidos están saíndo ben, pero firmaba que non fixeran goles e gañar os encontros. Estase dando así, estanos costando un pouco sacar eses partidos adiante, pero temos que seguir traballando esta semana e tratar de acabar cunha vitoria a liga", insitió.
Para él eso es lo más importante después de una temporada en la que no le no le fue del todo bien al Racing. No obstante, Lucas señaló que "non hai que darlle máis voltas. Se te remontas atrás e miras partidos podes dicir que aquí podíamos ter sacado un empate ou aqui gañar, pero o fútbol é moi igualado e nesta categoría moito máis. Isto trátase de sacar a maior cantidade de puntos posibles e non o fixemos".
Futuro
De igual manera, añadió que "houbo equipos que o fixeron mellor ca nós por iso están nesas posicións -las de playoffs-. Agora non é momento de pensar en condicionais porque non nos leva a nada. Temos que acabar a tempada o mellor posible e cando remate facer o balance que se teña que facer e ir con forzas a pola seguinte".
Entre sus palabras se puede deslizar que el meta va a continuar en Ferrol, aunque no lo confirmó directamente. En este sentido, indicó que tanto él como sus compañeros "non estamos pendientes de quen se queda ou quen se vai porque nin nós mesmos o sabemos. Sería enganarse. É certo que no fútbol os contratos dánche unha tranquilidade, pero sempre ten que haber un acordo co club, no que ambos queiran seguir unidos porque senón non ten sentido".
Así, agregó que "cando finalice a tempada o club tratará cada situación de forma individual. Falará co xogador que corresponde e ambos tomarán a decisión que crean oportuno. Entón, creo que non é momento de que nós fagamos moitas cábalas de quen vai seguir e quen non, porque non ten moito sentido".
Aun así, Lucas abrió la puerta a seguir porque "o Racing é, máis para min sendo galego, un grandísimo club e un grandísimo equipo. Eu estou moi a gusto. Bueno, non só eu, senón a miña familia tamén. Trátanme fenomenal e para min iso é moi importante. Creo que ten un proxecto moi interesante".
Esa forma de pensar y de actuar lo convirtió en uno de los favoritos de la afición, algo que "é motivo de alegría aínda que a veces non son consciente. Eu so trato de facer o traballo o mellor posible. Algunhas veces sairá mellor e outras peor, pero ao final é o que me preocupa, poder facer o meu traballo o mellor posible e poder axudar onde me toque".
Viaje a Salamanca
Lucas también habló sobre el encuentro ante el Unionistas, un rival que no se la da bien al Racing. y sobre que el guardameta reconoció que "é verdade que sempre que xoguei alí foi un partido difícil porque é un escenario que eles controlan. É un ambiente moi chulo de fútbol que lles vai bastante a favor, pero como dixen antes creo que debemos tratar de acabar da mellor forma posible con vitoria pese a que non vai cambiar gran cousa a nivel obxectivo, pero si a nivel imaxe. É importante dar a mellor posible e ir polos tres puntos":
Por último, el hispano-suizo aseguró que no le pueden pedir nada a la afición porque "veñen de dous anos moi fastidados. Entón, creo que non estamos no momento de pedirlles nada cando están afectados como o estamos nós". Con todo, reconoció que espera que acudan porque "sempre nos acompañan e estamos moi agradecidos. Para nós é moi importante xogar fora da casa e ter a nosa xente ao lado. Aínda así, penso que non estamos en disposición de pedirlle gran cousa. Todos os que se animen a ir a Salamanca estaremos agradecidos e os que non, que nos apoian desde a casa tamén".