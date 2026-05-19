El Racing de Ferrol de veteranos se alza con el título de liga

La plantilla del Racing de Ferrol RCF

No todo son malas noticias en el Racing de Ferrol. El pasado fin de semana, su equipo de veteranos se proclamó campeón de liga de División de Honor tras vencer en la última jornada del campeonato al Cedeira. Ese triunfo por 8-0 permitió a la escuadra de la ciudad naval aventajar en tres puntos al Olímpico, su gran rival durante toda la temporada, y así conseguir este título.

Ahora, los veteranos disputarán, a finales de este mes, la fase final del Campeonato Gallego. En su primera eliminatoria, la de octavos de final, el Racing se medirá a un equipo que llegue de la fase previa, que se disputará este fin de semana. En caso de ganar ese compromiso, el cuadro verde ejercerá de local en todas las eliminatorias por haberse proclamado campeón. Sin duda, una gran alegría para el club en otro año en el que el primer equipo no rindió según lo esperado.