A Nosa Champions triunfa en Ortigueira

Foto de familia de todos los equipos en Ortigueira RFGF

La nueva jornada de A Nosa Champions, que se celebró entre Ortigueira y Calo, volvió a ser todo un éxito. Con siete equipos en cada localidad, todos pudieron disfrutar de una ambiente excelente, como es habitual, y compartir otro fin de semana de compañerismo entre los distintos clubes. Hasta Ortigueira se desplazaron dos equipos del Racing de Ferrol, así como el Racing Villalbés, el Deportivo, el Lugo y el propio conjunto local.

Todos ellos realizaron grandes partidos. En el caso del equipo organizador, empató contra el Racing de Ferrol (1-1), superó al Villalbés (6-2) y perdió frente al Lugo (5-0). Mientras que la escuadra ferrolana B, cayó contra el cuadro de Vilalba (2-1) y ante el Deportivo (0-2), a la vez que firmó las tablas con su equipo A (3-3). Este último, además de ese resultado, cayó ante el Lugo (0-6) y empató ante el Ortigueira.