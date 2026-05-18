Álex Zalaya, futbolista del Racing de Ferrol: “Mi expulsión me hizo más fuerte; le di una vuelta a todo para saber lo que no puede pasar”

Álex Zalaya, tras marcar contra el Tenerife ALFAQUÍ

En solo seis días, Álex Zalaya pasó de estar en lo más alto, tras marcar el gol que le dio al Racing la victoria en el campo del líder Tenerife, a hundirse en lo más bajo por tras ser expulsado a los pocos minutos del encuentro frente al Celta Fortuna por morder a un rival. “No tengo una explicación obvia, fue un acto reflejo del que me arrepentí al momento”, recuerda el defensa zaragozano de una acción que le costó seis partidos de sanción y que recuerda que “me hizo más fuerte, porque me sirvió para darle una vuelta a las cosas y aprender lo que no tiene que pasar nunca en un terreno de juego”.

A pesar de que en este período de ausencia el futbolista explica que “he intentado aportar mi granito de arena desde fuera después de asumir mi responsabilidad, porque nunca antes me habían expulsado con una roja directa”, Álex Zalaya asegura que “venía de una semana pletórica... y pasó lo que pasó”. De ahí que catalogue la que está a punto de finalizar como “una temporada difícil”, pero que tiene que servir para no cometer los mismos errores la que viene, un ejercicio que el cuadro verde va a encarar de una manera diferente

Álex Zalaya cree que este hecho, igual que todo lo que ha pasado, debe servirle tanto a él como a todo el equipo “para aprender y mejorar”. Será la manera de no repetir errores la campaña que viene, un curso en el que no sabe si va a seguir en el club ferrolano –“no tengo contrato, pero estoy feliz aquí”, apunta–, pero en la que espera que se mejoren las cosas que no se están haciendo bien, sobre todo en los últimos meses.