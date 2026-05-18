Al Racing de Ferrol lo han superado las expectativas

Migue Leal, durante el partido ante el Osasuna B Jorge Meis

“Nos han comido las expectativas”. Aunque para acabar el campeonato del grupo 1 de Primera RFEF al Racing aún le queda por disputar un partido –el que lo enfrenta el sábado al Unionistas de Salamanca pero sin nada en juego más allá de acabar entre la novena y la duodécima posición–, ya busca explicaciones a lo que ha pasado. Es el caso de Migue Leal, que con esa frase refleja por qué el equipo ferrolano se quedó lejos de la clasificación para los playoffs a Segunda que parecía tener más o menos encarrilada en la primera vuelta de la liga regular.

Tras sumar 30 puntos en las 16 primeras jornadas –lo que le hacía ser segundo, a cinco puntos del liderato y con seis de margen sobre las plazas que ya no clasificaban para las eliminatorias para dar el salto al fútbol profesional–, el cuadro verde no ha conseguido más que 19 desde entonces -el segundo peor en esta franja-. “Entramos en un bucle de dudas en el entorno que no ayudó”, recuerda el defensa zaragozano Álex Zalaya antes de explicar que “en la segunda vuelta el equipo lo ha intentado con más corazón que otra cosa... pero el fútbol es así”.

Dudas

De hecho, Migue Leal recuerda que lo hecho en la parte inicial del campeonato no hizo más que aumentar la exigencia... “porque en la segunda vuelta teníamos que haber aguantado el nivel y no hemos sido capaces”. El lateral villarrealense recuerda que “cuando se tienen unas expectativas tan altas como las que tenía el Racing y lo resultados empiezan a no ser los esperados entras en un bucle de mala energía del que cuesta salir: ni cuerpo técnico ni jugadores hemos sabido hacerlo”.

Por eso, de cara a una temporada que viene para la que tiene contrato en vigor, Migue Leal espera volver a la escuadra de la ciudad naval con una energía renovada para aportar lo que pueda “a un club maravilloso y una ciudad en la que estoy muy a gusto: no veo otro sitio mejor en el que pueda estar que en Ferrol”.