Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Al Racing de Ferrol lo han superado las expectativas

La plantilla admite que el equipo se vino abajo en la segunda vuelta entre las dudas y la mala energía

Juan Quijano
Juan Quijano
18/05/2026 21:08
Racing de Ferrol-Osasuna B
Migue Leal, durante el partido ante el Osasuna B
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

“Nos han comido las expectativas”. Aunque para acabar el campeonato del grupo 1 de Primera RFEF al Racing aún le queda por disputar un partido –el que lo enfrenta el sábado al Unionistas de Salamanca pero sin nada en juego más allá de acabar entre la novena y la duodécima posición–, ya busca explicaciones a lo que ha pasado. Es el caso de Migue Leal, que con esa frase refleja por qué el equipo ferrolano se quedó lejos de la clasificación para los playoffs a Segunda que parecía tener más o menos encarrilada en la primera vuelta de la liga regular.

Tras sumar 30 puntos en las 16 primeras jornadas –lo que le hacía ser segundo, a cinco puntos del liderato y con seis de margen sobre las plazas que ya no clasificaban para las eliminatorias para dar el salto al fútbol profesional–, el cuadro verde no ha conseguido más que 19 desde entonces -el segundo peor en esta franja-. “Entramos en un bucle de dudas en el entorno que no ayudó”, recuerda el defensa zaragozano Álex Zalaya antes de explicar que “en la segunda vuelta el equipo lo ha intentado con más corazón que otra cosa... pero el fútbol es así”.

Dudas

De hecho, Migue Leal recuerda que lo hecho en la parte inicial del campeonato no hizo más que aumentar la exigencia... “porque en la segunda vuelta teníamos que haber aguantado el nivel y no hemos sido capaces”. El lateral villarrealense recuerda que “cuando se tienen unas expectativas tan altas como las que tenía el Racing y lo resultados empiezan a no ser los esperados entras en un bucle de mala energía del que cuesta salir: ni cuerpo técnico ni jugadores hemos sabido hacerlo”.

Por eso, de cara a una temporada que viene para la que tiene contrato en vigor, Migue Leal espera volver a la escuadra de la ciudad naval con una energía renovada para aportar lo que pueda “a un club maravilloso y una ciudad en la que estoy muy a gusto: no veo otro sitio mejor en el que pueda estar que en Ferrol”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620