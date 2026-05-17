Triste final a una triste temporada en casa del Racing de Ferrol (0-0)

Jairo Norieta, realizando un disparo ante el Osasuna Promesas Jorge Meis

De la misma manera que discurrió una temporada negativa, la segunda que sufre de manera consecutiva, puso el Racing el punto final al curso como local. El empate sin goles que firmó frente al Osasuna Promesas fue el reflejo, otro más, de que en esta campaña no tenía argumentos para luchar por lo que se había propuesto, así que habrá que esperar otro año para intentar el retorno al fútbol profesional, que es el objetivo por el que pelea.

Aunque el filial osasunista empezó dando pinceladas de que su motivación era mayor por lo mucho que se jugaba, en realidad su plan era esperar en su parcela defensiva y, con el paso de los minutos, ver lo que le hacía falta. Enfrente, el Racing quiso tener el control a través de la posesión, pero la escasa velocidad que imprimió a la hora de circular la pelota hizo que su bagaje de lanzamientos en el primer cuarto de hora se limitase a uno de Jairo Noriega desde la frontal que se marchó alto –antes el visitante Dani González había puesto a prueba a Lucas Díaz con un disparo desde fuera del área–.

Con el avance del choque, el cuadro verde se fue sintiendo más cómodo, que no superior. Sus acercamientos a la meta rival, de hecho, empezaron a tener más peligro –uno de disparos se estrelló, casi sin querer, en el poste–, pero en cambio uno de las aproximaciones del cuadro pamplonica estuvo a punto de cambiar el partido. Fue en una acción en la que Edgar Pujol llegó tarde a una disputa para cometer una falta que, al ser dentro del área, se convirtió en un penalti que, sin embargo, el delantero visitante Dani González, mandó la pelota al larguero y el marcador se quedó tal cual estaba.

El caos se adueñó del tramo final del primer acto, franja en la que se vio un penalti a favor del Racing por manos de un visitante que, sin embargo, la revisión videográfica, descartó. También unas cuantas amarillas como resultado de que los jugadores uno y otro equipo empezaban a llegar tarde a las acciones... Pero las oportunidades para estrenar el marcador fueron más bien pocas –o mejor dicho, no demasiado claras–, así que todo quedó para una segunda parte en la que las necesidades, por unas cosas o por otras, iban a ser mayores para los dos contendientes en juego.

No cambiaron demasiado las cosas tras el descanso a pesar de las sustituciones hechas por la formación local –dos al descanso y otra al poco de empezar, pero más de piezas que de idea–. Si acaso, el Osasuna Promesas se mostró más decidido a la hora de buscar la victoria, lo que lo llevó a jugar con más velocidad cuando tenía el balón. Sin embargo, la mejor ocasión de este tramo fue del cuadro local a través de un remate de Álvaro Giménez tras pase de Raúl Dacosta que, sin embargo, se fue a las manos del cancerbero visitante para dejar el marcador en el empate en el que estaba.

Poco a poco, las tornas empezaron a cambiar y el equipo ferrolano tomó protagonismo. Llegó con más frecuencia a la portería contraria, dispuso de varias acciones a balón parado que sembraron algo incertidumbre en la defensa visitantes y hasta estuvo a punto de adelantarse a través de una pelota suelta que Azukune no fue capaz de convertir en el gol que pusiese en ventaja a los suyos de cara los úlltimos minutos del choque, con ambos buscando los tres puntos.

Con el empate sin goles sobrevolando en el ambiente, la escuadra de la ciudad naval hizo un último esfuerzo en busca del gol que le hiciese llevarse la victoria. Pero, a pesar de intentarlo, la igualada ya no se movió para reflejar lo que ha sido esta temporada en casa, un curso en el que el Racing intentó luchar por conseguir sus objetivo, pero en el que demostró estar lejos de conseguirlo, así que tendrá que ser la campaña que viene cuando vuelve a intentar alcanzarlo.