Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “No hemos logrado los resultados y por eso no discuto ninguna protesta”

Guillermo Fernández Romo, durante el encuentro ante el Osasuna Promesas Jorge Meis

El último partido en A Malata que disputó el Racing esta temporada se saldó con un nuevo empate que dejó otra vez un mal sabor de boca. Al equipo le faltó esa puntería que no tuvo durante todo el año y que tanto le ha penalizado.

Esto fue el broche a dos campañas en las que el equipo no ha conseguido los objetivos, por ello, Guillermo Fernández Romo no sólo invitó a hacer una reflexión, no sólo a nivel deportivo “porque es obvio que no hemos logrado los resultados, por lo que no discuto ninguna protesta, sino también a nivel club”.

En este sentido, el madrileño comentó que “esto se trata de procesos y de tiempo. Nos vamos a plantar en un tercer curso con más de 60 jugadores nuevos, seis entrenadores y dos directores deportivos. A lo mejor hay que hacer también una reflexión un poco general de lo que somos y lo que queremos ser, que también es más importante como club”.

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De igual manera, explicó que esas reflexiones “son muy personales. La parte importante que tiene que quedar es el aprendizaje y ahí cada uno tiene que ser parte de lo que uno piensa”, continuó el preparador, y añadió que “no hay que tener prisa para conseguir las cosas. Los procesos en el fútbol a veces son más largos de lo que uno le gustaría o lo que uno quiere. Creo que esta situación que estamos viviendo forma parte de un proceso en el que que ahora también es importante entrar. Hay decisiones que son impopulares, que hay que tener coraje y la determinación de tomarlas, si crees en ellas”.

Asimismo, Romo comentó que entiende que la afición esté disgustada porque “ no ganamos a nadie, no porque tengamos un poquito más de ritmo. Yo me encontré fue precisamente que la sensación que teníamos es que no había equipo, que no se trabajaba en equipo y precisamente una de las cosas que fuimos capaces de cambiar o, a lo mejor la palabra no es cambiar, pero sí de conseguir, que el equipo transmitiese”.

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Por último, el técnico también habló sobre lo ocurrido exclusivamente en un encuentro en el que “se vieron esos déficits que tuvimos toda la segunda vuelta. Los jugadores han respondido en las mejores condiciones que han podido”. Así, se refirió a los cambios al descanso que buscaron dar más agilidad al conjunto y ser un poco más directo, pero no bastó para marcar un gol que pudo llegar por un penalti, pero el colegiado no pitó, en parte “por el punto emocional del rival y el nuestro para tomar esa decisión porque se podía pitar perfectamente”, zanjó.