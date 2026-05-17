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Diario de Ferrol

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Racing de Ferrol

En Directo | Racing de Ferrol-Osasuna Promesas

El equipo verde quiere despedir este curso en A Malata con un triunfo

Iago Couce
Iago Couce
17/05/2026 16:00
Racing Osasuna Promesas
Racing Osasuna Promesas
Racing de Ferrol
0-0
Osasuna Promesas

Calentamiento

Los dos equipos ya se ejercitan sobre el verde de A Malata

El XI del Osasuna Promesas

Santi Castillejo confía en: Fernández; Rufo, Espejo, Santos, Chasco; Manu Rico, Mauro, Ander Yoldi, Auría; Arroyo y Dani.

El XI racinguista

Romo apuesta por: Lucas; Migue Leal, Edgar Pujol, Chema Rodríguez, Álvaro Ramón; Tejera, Fabio, Jairo; Pascu, Concha y Álvaro Giménez.

Palabra de Romo

El técnico pide un último esfuerzo a sus jugadores en este duelo ante el Osasuna Promesas. Lee sus palabras.

La previa

El Racing quiere despedirse de la mejor manera posible de su afición con un triunfo ante un Osasuna Promesas que se juega la vida. Lee nuestra previa.

¡Bienvenid@s!

¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience el último encuentro de la liga en A Malata, en el que se enfrentarán el Racing de Ferrol y el Osasuna Promesas