Racing de Ferrol
En Directo | Racing de Ferrol-Osasuna Promesas
El equipo verde quiere despedir este curso en A Malata con un triunfo
Racing de Ferrol
0-0
Osasuna Promesas
Calentamiento
Los dos equipos ya se ejercitan sobre el verde de A Malata
El XI del Osasuna Promesas
Santi Castillejo confía en: Fernández; Rufo, Espejo, Santos, Chasco; Manu Rico, Mauro, Ander Yoldi, Auría; Arroyo y Dani.
El XI racinguista
Romo apuesta por: Lucas; Migue Leal, Edgar Pujol, Chema Rodríguez, Álvaro Ramón; Tejera, Fabio, Jairo; Pascu, Concha y Álvaro Giménez.
Palabra de Romo
El técnico pide un último esfuerzo a sus jugadores en este duelo ante el Osasuna Promesas. Lee sus palabras.
La previa
El Racing quiere despedirse de la mejor manera posible de su afición con un triunfo ante un Osasuna Promesas que se juega la vida. Lee nuestra previa.
¡Bienvenid@s!
¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience el último encuentro de la liga en A Malata, en el que se enfrentarán el Racing de Ferrol y el Osasuna Promesas