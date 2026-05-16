Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Nos tenemos que respetar a nosotros mismos e ir a ganar”

Guillermo Fernández Romo, durante un encuentro del Racing de Ferrol Alfaquí

“Tenemos que respetarnos a nosotros mismos”. El entrenador del Racing, Guillermo Fernández, describe que, igual que en todas las categorías, el partido que enfrenta al equipo ferrolano y al Osasuna Promesas llega en un momento de desequilibrio entre lo mucho que se juegan unos –el filial navarro está en plena lucha por la permanencia– y lo poco a lo que aspiran otros –el cuadro verde no opta a más que a ganar por orgullo–. De ahí que apueste por “respetar mucho el partido” y se centra en que “yo quiero hacer bien mi trabajo y eso pasa porque el equipo compita lo mejor posible y pueda ganar”.

Por eso no hay nada más en la mente del preparador racinguista que “centrarnos en competir bien y tener el acierto necesario para llevarnos la victoria”. A pesar de que no tener nada clasificatorio por lo que luchar mete al conjunto de la ciudad naval en un tierra de nadie, “que se vive de una manera muy dura... pero que forma parte del deporte y es lo que nos ha tocado”, el técnico piensa que hay que llevar esta situación “con entereza”. Por eso, reconociendo que “es duro no haber conseguido el objetivo”, explica que lo que hay que hacer en esta situación es “trabajar con la mejor actitud posible”.

Por eso, de cara al último partido de la temporada como local, que probablemente sea al último suyo en A Malata –“pero el fútbol da muchas vueltas”, recuerda Fernández Romo antes de apuntar que “lo que no se puede perder es el respeto y la gratitud”–, el preparador reconoce que “no hemos podido o no hemos podido... y siempre hemos tenido oportunidades”. Por eso, admitiendo que “es duro lo que estamos viviendo, no hay que poner excusas”.