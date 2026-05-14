Un nuevo lugar de unión para Racing de Ferrol y patrocinadores

La repesentación de las empresas participantes en el nuevo espacio Daniel Alexandre

A Malata cuenta desde ayer con un nuevo “meeting point”. Una esquina hasta la fecha utilizada en ocasiones para otras actividades como barra o extensión del gimnasio que desde ahora será punto de encuentro de nuevas iniciativas racinguistas y asimismo de todas aquellas firmas que apoyen a la casa verde. Roberto Seco –Prace–, Sergio Fernández –Jotun–, Pablo Seijas –Carpintería Seijas–, Gema Domínguez –Coca Cola– y Jose Pose –Estrella Galicia– fueron los encargados de desvelar los secretos del nacimiento de este nuevo espacio de confraternización verde en un lugar que “había que darle una vuelta”, como apuntó el propio Seco y unirse a la ola existente en otros clubes deportivos que ofrecen este tipo de emplazamientos.

Una obra realizada en tiempo récord y que “con los plazos que había ha quedado bastante bien”, apuntaba el representante de Prace sobre el acogedor y “maderesco” espacio racinguista en el que sentirse todavía más cómodo en la casa verde.

“Es una idea fantástica”, añadía Fernández sobre la nueva Área 1919 que fue un reto desde su inicio, ya que “había que hacer un espacio así desde cero”. Con un gris naval, marca de la ciudad, como una de sus firmas, mezclado con el verde racinguista, todas las empresas participantes han cumplido con el reto de que este lugar esté listo para disfrutarlo, aunque sea brevemente, esta temporada.

Momentos únicos

Apoyando a un club que “es el alma de la ciudad”, como definía Alonso al Racing, el representante de Estrella Galicia ahondó todavía más en lo reseñable de esta apertura. “Es algo importantísimo y diferencial”, apuntaba Pose durante la segunda de las mesas redondas celebradas en esta inauguración. “Es algo que no teníamos y que nos permite seguir trabajando con distribuidores, patrocinadores y hacer actividades. Hacerles vivir momentos que sean únicos”, añadía.

Y es que Pose manifestó de primera mano, a pesar de no vivir en Ferrol, el impacto que el Racing ha tenido en la ciudad especialmente en las últimas campañas.

“Hay un ambiente de fútbol que no se veía hace años. Ignacio –Rivera– me pregunta mucho si la gente de Ferrol está contenta”, contaba el representante de la cervecera en el acto. Asimismo, este impacto lo recogía el propio Pose de un sector hostelero sobre el que compartió sus valoraciones respecto a la huella verde en los locales de la ciudad.

“Me cuentan que desde que televisan los partidos del Racing a veces hay más gente viendo ese partido que otros del Real Madrid o del Barcelona”, apuntaba el de Estrella Galicia, “y eso refleja el peso social y económico del Racing de Ferrol”. Un acto que cerró Pablo Seijas, empresa encargada de poner gran parte del ambiente más acogedor y hogareño de este nuevo espacio racinguista, que desde ahora será parada obligatoria de muchos de los allegados a la casa verde