Área 1919 y cubierta de A Malata, cumpleaños compartido en el Racing de Ferrol

Ansede, García y Agra, en la charla moderada por Elba de la Barrera Daniel Alexandre

La apertura de la nueva Área 1919 quiso coincidir, además, con el inicio de las obras de la nueva cubierta de A Malata, cuyos trabajos sobre el terreno comenzarán la próxima semana, como apuntó la edil de Urbanismo del Concello de Ferrol, Blanca García.

Unas tareas que se prolongarán durante siete meses y que tendrán que convivir, en perfecta armonía, con la competición liguera, si bien Concello y club, siempre en conversaciones, ya han tratado estas circunstancias y “se irá estructurando la obra en función de las necesidades de la entidad”, añadía la edil sobre unos trabajos que comenzarán, en principio, en la zona de Tribuna para irse desplazando a Preferencia, Fondo Sur y Norte.

García señaló “la apuesta transformadora por parte del Concello”, no sólo en el Racing, sino sobre el deporte de la ciudad naval y las presentes y futuras inversiones a realizar en este estadio, respondiendo así a una posible próxima renovación de, por ejemplo, las gradas del campo. Y es que los lazos entre ayuntamiento y club están hechos, como señaló la propia García al confesar que “cada semana Manuel –Ansede– me habla de una idea nueva” de cara a mejorar infraestructuras y entidad.

El propio dirigente racinguista fue el encargado de abrir una primera mesa redonda –“Racing Club Ferrol: Un proyecto de futuro”– en el que recordó los pilares para el crecimiento de la entidad verde. “Profesionalización del club. Hemos dado muchos pasos adelante, y los resultados se verán más en el futuro”, comentaba el presidente racinguista. El segundo de estos cimientos es “la apuesta por el talento, que es innegociable, la importancia de la cantera”, con una tercera pata como “la modernización de A Malata”, con la citada obra de la cubierta que, además “aumentará la capacidad al aprovechar mejor los espacios exteriores y podremos reurbanizar los espacios de fuera”.

Y, por último, la joya de la corona racinguista “la Ciudad Deportiva. Un anhelo, un sueño”, que, además, visitaron en la jornada de ayer con representantes del Banco Sabadell “a los que estamos muy agradecidos” por el financiamiento de los trabajos. Otra nueva casa racinguista que, a pesar del retraso de los trabajos por las malas condiciones meteorológicas, el segundo plazo establecido se cumplirá con “un campo de hierba natural que estará listo para la pretemporada, para julio”.

Uno de los primeros peldaños de ese Racing vestido para la ocasión fue, precisamente, ese Área 1919 “la primera fase de un proyecto”, como señaló Daniel Agra, director de marketing del Racing. En un espacio creado para “que la experiencia del usuario mejore”, señalaba, incidiendo en cubrir las necesidades de unos patrocinadores racinguistas que, al igual que la profesionalización del club, han ido creciendo en estas campañas. Un nuevo lugar verde en el que celebrar, no sólo los días de partido.