A Malata estrena su nuevo punto de encuentro

Imagen de la presentación oficial del Área 1919 Daniel Alexandre

Área 1919 es el nombre del nuevo punto de encuentro del estadio de A Malata. Alrededor de 150 personas, en representación de todos los sectores del racinguismo, secundaron la inauguración de la nueva zona ‘hospitality’ del estadio de la ciudad naval, un espacio destinado a empresas, patrocinadores y miembros del Club de Empresas RCF 1919 –una entidad que cuenta con alrededor de noventa integrantes–, y que intentará proyectar a nivel social la imagen del club.

Es una infraestructura pensada para mejorar la experiencia de los colaboradores del club ferrolano los días en los que se disputen encuentros, además de para acoger, los días en que no haya competición, actividades como conciertos, charles, conferencias o reuniones. En un acto presentado por le periodista Elba de la Barrera, el presidente del Racing. Manuel Ansede, fue el encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes a un día que calificó como “muy especial”.

Después de agradecer a administraciones, patrocinadores y colaboradores el apoyo brindado para poder llevar este espacio como “un punto en el que unificar el pensamiento racinguista”, además de para ser un lugar desde el que poner en común ideas para hacer más grande el club ferrolano a través de las aportaciones de todos los que allí acudan.

Varios jugadores de la primera plantilla estuvieron en el acto Daniel Alexandre

Área 1919 es un espacio de una superficie de 150 metros cuadrados ubicado en la Tribuna Sur del estadio que está articulado en dos zonas que están diferenciadas, una general y otra VIP. Se trata de la primera experiencia del club de la ciudad naval en este ámbito, así que su objetivo es ofrecer nuevas posibilidades de relación, activación y visibilidad a su entorno empresarial y social.

Esta inauguración, además, llega a pocos días de que el equipo ferrolano juegue su último partido como local de la temporada, el que lo enfrenta el domingo al Osasuna Promesas con motivo de la trigésimo séptima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF, lo que hará que la zona ‘hospitality’ empiece a formar parte de la experiencia de partido.

Palabras

En su intervención para estrenar este nuevo espacio de unión del racinguismo, Ansede explicó que el objetivo de esta infraestructura era la de aprovechar un espacio que había en el recinto municipal para “disfrutar de una zona en la que estar cómodo” y que los patrocinadores y colaboradores de la entidad puedan tener la posibilidad experimentar un partido de liga del Racing.

A pesar de reconocer que la temporada, para nada se había parecido a lo previsto, Ansede recordó que acciones como la inauguración del Área 1919 son la demostración de que “el Racing está vivo... y cada día más”. De ahí que recordase que “nuestro objetivo sigue siendo el de llegar al fútbol profesional español”, algo para lo que pondrán los esfuerzos para lograrlo la temporada que viene después de que en la actual las cosas empezasen medianamente bien... pero acabasen viniéndose abajo con una segunda vuelta en la que la escuadra de la ciudad naval rayó muy por debajo de lo esperado.

Álvaro Ramón, premiado con el galardón de más regular de la temporada Daniel Alexandre

“Seguimos avanzando todos los días para llegar a nuestro objetivo”, señaló el máximo dirigente de la sociedad verde tras una acto tan importante como fue la inauguración del Área 1919 como nuevo punto de encuentro en A Malata.

Además

Durante el acto también se llevó a cabo una entrega de obsequios a los participantes invitados a las charlas-coloquio, se realizó una foto oficial con todos los participantes y se terminó con un pequeño ágape para todos los asistentes. Fue la manera de demostrar que el racinguismo está muy vivo y que tiene mimbres como para seguir avanzando como club con vistas al futuro.

A partir de ahora será el turno de seguir acometiendo retos para el crecimiento del club como la confección de la ciudad deportiva, la modernización del estadio de A Malata y el acondicionamiento de la entidad de cara a atender las necesidades que tiene el hecho de estar en el fútbol profesional, con todas las necesidades que conlleva para todos sus participantes.