Racing de Ferrol-Ópticas Noroeste, una alianza para ver el final de liga

Daniel Agra y Emma Fernández-Portal, durante la presentación del partido patrocinado I.C.

Como no podía ser de otra manera, el último partido que el Racing dispute en A Malata esta temporada también estará patrocinado. En esta ocasión, será el turno de Ópticas Noroeste, una empresa que lleva varios años de la mano del club verde y cuyo “acuerdo va más allá”, Así lo explicó Daniel Agra, director de marketing del club ferrolano, que aseguró que “esta entidad siempre ha querido desarrollar el acuerdo incidiendo en la salud”.

En este sentido, el responsable del club aseguró que “tanto desde nuestra cantera, que hemos realizado con ellos una campaña de prevención de la miopía infantil, como con los jugadores del primer equipo hemos colaborado para seguir protegiendo la vista de todos ellos". De igual manera habló Emma Fernández-Portal, responsable de marketing de Ópticas Noroeste, que señaló que "para nosotros es una forma de apoyar al club de nuestra ciudad y de ayudar a todos los ciudadanos a cuidar su salud visual.

Por ello, queremos aprovechar este altavoz para recordar la importancia de las revisiones, tanto visuales como auditivas, ya que normalmente solemos esperar a que nos surja algún problema para realizarlas. A menudo también normalizamos esas molestias y no deberíamos”.

De igual manera, recordaron que pese a que la temporada llegue a su fin, los socios y abonados del club van a poder seguir disfrutando de sus beneficios entre los que hay descuentos de hasta un 30% en cristales y monturas graduadas, un 20% en audífonos o un 20% en gafas de sol. Pero sobre todo quisieron recalcar la importancia de cuidar la salud visual.