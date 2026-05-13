Fabio, jugador del Racing de Ferrol: "Hemos hablado algo sobre la renovación, pero en junio lo haremos definitivamente"

Fabio González es el timón del Racing de Ferrol Jorge Meis

Aunque todavía quedan dos jornadas por disputarse, lo cierto es que la dirección deportiva del Racing de Ferrol, encabezada por Álex Vázquez y Diego Rivas, ya está trabajando de cara a la próxima campaña. Saben que tienen tarea por delante y quieren atar a los futbolistas para que formen parte de ese nuevo proyecto. Uno con los que han tenido acercamiento es con Fabio González. El de Ingenio, uno de los más queridos por parte de la afición, confirmó esos contactos indicando que "nos vemos mucho en el día a día y es verdad que hemos hablado para que continúe, pero por respeto a lo que está pasando en este momento, determinamos que en junio vamos a hablar definitivamente".

A pesar de no dar una respuesta clara, el canario aseguró que "estoy muy contento en Ferrol, mi familia está aquí conmigo y también está muy contenta. Es una ciudad que me ha acogido muy bien, la afición también y eso es algo que valoro positivamente". Y no es para menos, pues Fabio, que se pagó los billetes de avión para venir hasta la ciudad naval y tener una prueba con el Racing porque se encontraba sin equipo, se convirtió en una pieza indispensable desde su llegada.

En este sentido, el centrocampista explicó que "yo venía de una situación complicada a nivel personal por una circunstancia que me pasó el verano pasado. También una situación que nunca había vivido, que es estar sin equipo y que es algo que me ha hecho valorar, en la actualidad, el día a día, el estar con los compañeros, el estar dentro de un vestuario. Y, al final, bueno, por suerte he llegado aquí, he caído en gracia, como se dice, y he podido disputar minutos".

Falta de contundencia

De igual manera, se mostró contento pues "me he encontrado muy bien, no he tenido lesiones, que era algo que me preocupaba porque venía de ese periplo sin equipo. Me voy con esas espinitas al verano de que no se hayan dado los resultados para poder alcanzar el objetivo". Así, explicó que, desde su llegada en el mercado invernal, "se han dado circunstancias en partidos que nos han ido lastrando y, lógicamente, no hemos llegado a esa meta que era el primordial del club. Yo creo que, a rasgos generales, es una segunda vuelta que quizá nos ha faltado esa contundencia en las áreas para poder llevarnos partidos que eran súper importantes, sobre todo aquí en casa".

Respecto a esa situación, se acordó de los duelos ante "Barakaldo o Avilés en los que hemos sacado empates y que nos han ido lastrando porque los otros equipos, en sus campos, han ido consiguiendo esas victorias y haciéndose más fuertes", dijo, al tiempo que también habló sobre ese punto de inflexión que fue la dolorosa ante el Real Madrid Castilla. Un choque que "nos marcó mucho y nos dio a entender que debíamos seguir apretando y respetando el escudo. A partir de ahí hemos conseguido esas cuatro jornadas sin perder. Ahora tenemos que acabar la liga consiguiendo esos seis puntos que quedan".

La primera oportunidad la tiene este domingo en A Malata, donde esperan derrotar a un Osasuna Promesas que "viene con esa ansia de puntos porque la clasificación por abajo está muy apretada y lógicamente es un filial que tiene poca experiencia en este tipo de partidos", apuntó y recordó que "yo lo viví en mi época en las Palmas Atlético, en la antigua Segunda B. Tener que llegar a las últimas jornadas jugándote la permanencia es complicado. Jugaremos con esa presión, con esa falta de experiencia en este tipo de encuentros de ellos y buscaremos los tres puntos".

Por último, el centrocampista de Ingenio le mandó un mensaje a su afición indicando que "poco le podemos decir porque al final han seguido respondiendo a pesar de la situación. Ellos han seguido apoyándonos, han seguido valorando nuestro esfuerzo a pesar de que los resultados no han sido lo que todos esperábamos. Les digo que vengan al estadio, que al final es el último partido, que vamos a conseguir esa victoria y que queremos terminar con un buen sabor de boca aquí en casa y estamos entrenando para ello".