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Racing de Ferrol

Los alevines del Racing de Ferrol ponen rumbo a Italia

El equipo verde participará desde el viernes en la Valnerina Internacional Cup

Redacción
12/05/2026 20:51
El equipo alevín del Racing de Ferrol
El equipo alevín del Racing de Ferrol
RCF
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La cantera del Racing de Ferrol sigue siendo uno de los aspectos que mayores alegrías le está dando al club. En esta ocasión, el equipo alevín es el gran protagonista puesto que será uno de los participantes en la primera edición de la Valnerina International Cup, que se disputará esta semana –entre el viernes y el domingo–, en la región italiana de Umbría, con sedes en Arrone y Montefranco. 

Junto al conjunto de la ciudad naval también acudirán a este novedoso torneo el Porto, el Vitória Sport Clube, Ascoli Calcio 1898 FC, el Ternana Calcio, el AC Perugia Calcio, el ASD Città di Foligno 1928 o el Terni Football Club. Sin duda, será una experiencia única que permitirá a las jóvenes promesas ferrolanas crecer tanto a nivel deportivo como personal. 

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