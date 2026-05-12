El gol, el gran problema de este Racing de Ferrol

Álvaro Giménez se lamenta después de fallar una ocasión Alfaquí

Aunque todavía quedan dos partidos por disputarse –este domingo en A Malata frente al Osasuna Promesas y el próximo sábado, 23 de mayo, en Salamanca frente a Unionistas– lo cierto es que esta temporada no ha salido como se esperaba para el Racing de Ferrol.

Con la ilusión y el objetivo de luchar por el ascenso y así regresar al fútbol profesional, el nuevo proyecto verde pretendía ser uno de los más vistosos de la categoría y eso pareció con la plantilla confeccionada por Álex Vázquez y dirigida por Pablo López. Sin embargo, a pesar de un gran comienzo, todo se fue torciendo y acabó con la salida del técnico coruñés y con la llegada de Guillermo Fernández Romo, que buscó enderezar el rumbo de la nave verde y mantenerla en los puestos de playoff, pero tampoco lo consiguió.

Y es que ambos compartieron un grave problema que es lo que te hace ganar los partidos: la falta de acierto de cara a la puerta rival. A pesar de la numerosas llegadas al área y sus disparos, el conjunto de la ciudad naval lleva casi dos años con la pólvora mojada. Después de una campaña en Segunda en la que apenas marcó 22 goles, este curso no ha sido mucho mejor en este aspecto pues lleva 39 en los 36 partidos, lo que le convierte en el decimocuarto equipo del grupo 1 de la Primera Federación en este apartado.

Por debajo de él, están Talavera de la Reina (36), Bilbao Athletic (36), Lugo (35), Arenteiro (29) y su próximo rival, el Osasuna Promesas (27). A excepción del cuadro lucense, que está un puesto por encima del Racing, todos tienen como denominador común que ocupan la parte baja de la clasificación. Ese problema refuerza esa máxima que hay en el fútbol de que si no marcas, no ganas o al menos no consigues puntuar.

Además, esos equipos también son algunos de los que más encajan. El Racing, en cambio, en esa nueva tabla ocupa un mejor lugar, pues sólo recibió 44 dianas lo que habla bien de su fortaleza defensiva capitaneada durante gran parte de la liga por Miquel Parera y ahora por un Lucas Díaz, que en los tres encuentros que jugó, encajó tres tantos.

Las penas máximas

Volviendo a esa falta de gol, el problema no radica en la ausencia de oportunidades, sino en el aprovechamiento de las mismas. Aunque el Racing llega mucho y bien al área contraria, no es capaz de definir. Un claro ejemplo de esto ocurre cada vez que dispone de un penalti. Y es que de los seis que tuvo, sólo anotó uno a la primera –Álvaro Peña contra el Mérida–, mientras que en otro, el errado por Antón Escobar frente al Arenteiro, se aprovechó el rechace. El resto fueron fallados por Álvaro Giménez –contra el Unionistas y Talavera de la Reina, además del marrado en la Copa del Rey ante el Langreo– y por Sergio Tejera –ante el Pontevedra–.

Aun así, el equipo lo sigue intentando en esos partidos, aunque esos fallos le cuesten muy caros. Debido a esos errores se escaparon muchos puntos que podían haber llevado al conjunto ferrolano a la parte alta de la clasificación, el lugar donde debería estar como uno de los equipos que lucharían por el ascenso a final de esta temporada.

Ese problema ya lo vivió Pablo López, pero el coruñés, en sus 18 partidos, lo palió de una mejor manera. Con él al frente del equipo sólo hubo dos encuentros en los que no marcó –frente al Guadalajara (0-0) y el Tenerife (0-2)–. En total, sus pupilos lograron 24 tantos que le sirvieron para ganar nueve encuentros y empatar tres, lo que les hizo sumar 30 puntos y ocupar la quinta plaza. Aun así, las sensaciones en el juego no se correspondían con esos números y el club optó por sustituirle. Primero estuvo temporalmente Míchel Alonso, que a pesar de hacer un gran trabajo, no pudo ganar en el único encuentro que dirigió.

Tras él, llegó Guillermo Fernández Romo, que tiene unas estadísticas un poco peores que las de coruñés, pues bajo su mando, los jugadores apenas anotaron 20 goles y sumaron 18 puntos. Sin duda, esa falta de puntería es un lastre demasiado grande en otra temporada aciaga en la entidad de la ciudad naval.