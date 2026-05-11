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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol se viste de juez

Los próximos duelos del cuadro verde, claves para el descenso y el pase a la Copa

Juan Quijano
Juan Quijano
11/05/2026 12:43
Arenas Getxo Racing
Migue Leal lucha con un rival por llevarse la pelota
Alfaquí
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liceo620

Ahora que ya no tiene opciones para ninguno de los objetivos que se había planteado o para los riesgos que podía correr –la semana pasada aseguró la permanencia y esta se quedó sin las que tenía para meterse en los playoffs de ascenso a Segunda, primero, y para clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey, después–, el Racing asume el papel de juez. Porque en los partidos de liga regular que le quedan, sus resultados serán decisivos en la lucha por la permanencia y por el acceso al torneo del KO, respectivamente.

Primero será el próximo domingo, en el encuentro contra el Osasuna Promesas en el estadio de A Malata a partir de las 17.00 horas, donde se ponga en juego la continuidad del filial rojillo, en la categoría de bronce. Tras su victoria de ayer sobre el Talavera (2-1), un rival directo por el mismo objetivo, el Osasuna Promesas figura en la decimonovena plaza, a dos puntos de los puestos de permanencia. Así que el resultado que se dé en el encuentro será clave en esta lucha.

Y después será el sábado 23 de mayo, desde las 18.00 horas, cuando el cuadro verde visitará a un Unionistas de Salamanca que lucha por clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey. Después de ganar al ya campeón Tenerife (2-1), la escuadra charra aparece en la octava plaza de la clasificación –la primera que ya no da acceso a este torneo–, a dos puntos de distancia de la zona buscada. Así que el resultado que se dé definirá este apartado antes de llegar al tramo final de la competición.

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