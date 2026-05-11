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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol inaugurará este jueves su Área 1919

La nueva zona 'hositality' del estadio busca dar una mayor proyección social a la entidad

Juan Quijano
Juan Quijano
11/05/2026 14:07
Imagen de la puerta de acceso a este espacio
Imagen de la puerta de acceso a este espacio
RCF
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El Racing Club Ferrol inaugurará el próximo jueves el Área 1919, la zona 'hospitality' que habrá en el estadio de A Malata y que va a estar destinada a patrocinadores y miembros del Club de Empresas RCF 1919. Se espera que esta obra ayude a la proyección social de la entidad.

El Área 1919 se ubica en la Tribuna Sur del recinto deportivo y cuenta con una superficie de 150 metros cuadrados. El espacio se articula en dos zonas diferenciadas, una general y otra VIP, y supone la primera vez que la entidad se mete en esta apartado.

El presidente del Racing, Manuel Ansede, junto con otros integrantes del consejo de administración de la sociedad presidirán este acto, al que van a acudir otras personalidades de la vida de la ciudad naval.

La actividad comenzará con un ágape que servirá para presentar una infraestructura dirigida a mejorar la experiencia de los patrocinadores del club los días de partido, además de para acoger otro tipo de actividades como conciertos, charlas, conferencias o reuniones.

La periodista Elba de la Barrera será la encargada de dirigir dos breves charlas-coloquio. La primera tratará sobre los proyectos inminentes que tiene el club (ciudad deportiva, construcción de la cubierta del estadio...), para lo que se espera también la presencia de representantes municipales.

La segunda se centrará en la utilidad del Área 1919, su concepción, funcionalidad y el papel que va a jugar dentro de la estrategia de la entidad para crecer y proyectarse de manera social.

La inauguración tendrá lugar unos días antes del encuentro que el Racing jugará contra el Osasuna Promesas, así que la nueva zona 'hospitality' ya empezará formar parte de la experiencia del partido.

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