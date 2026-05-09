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Racing de Ferrol

Punto final a las opciones del Racing de Ferrol

Los últimos resultados dejan al cuadro verde sin posibilidades de llegar a los playoffs ni a la Copa

Juan Quijano
Juan Quijano
09/05/2026 22:05
Arenas Getxo Racing
Álvaro Giménez, cabeceando una pelota ante el Arenas
Alfaquí
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Otra vez ingredientes ya conocidos –un gol encajado a balón parado, el decimotercero que recibe de esta forma, y en el último cuarto de hora de partido, tramo en el que le han endosado 16 de los 44 que le han metido– impidieron que la receta que el Racing estaba cocinando contra el Arenas de Getxo, habiéndose puesto por delante, se convirtiese en un buen plato. Y, a falta de los tres encuentros programados para hoy, eso se traduce en que, con seis puntos por ponerse en juego, el cuadro verde esté a ocho de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda –o sea, objetivo descartado– y a seis de las que clasifican para la próxima edición de la Copa del Rey –es decir, casi imposible–.

El de Getxo fue el noveno encuentro en el que el Racing, después de adelantarse en el marcador –lo ha hecho en 19 compromisos del campeonato–, no es capaz de conseguir la victoria, ya que empató cuatro y perdió cinco duelos.

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Así que en esta situación, como explica el capitán Álvaro Giménez, lo único que le queda al Racing es “seguir así en los dos partidos que nos quedan. Tenemos que ir a por los tres puntos que se ponen en juego para, de esta manera, acabar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria y aspirar a los objetivos que se han fijado en el momento actual. Al menos, el delantero ilicitano se queda con el regusto de que en el campo de Fadura “lo hemos dejado todo”, aunque no valió más que para un empate.

Además, el encuentro de la trigésimo sexta jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF sirvió para ver de nuevo cómo la afición racinguista se movilizaba para ver las evoluciones de su escuadra en el partido contra el Arenas de Getxo. “Es un orgullo ver a nuestra gente aquí, aunque sea tan lejos”. De ahí que el atacante de Elche explique que “esperemos que en los próximos partidos, sobre todo el que vamos a jugar en A Malata, podemos brindarles los tres puntos en juego”.

Y, a nivel individual, Álvaro Giménez espera sumar tantos a una cuenta en la que ya aparecen nueve tras el marcado el pasado viernes contra el Arenas de Getxo. “Marcar siempre es importante”, recuerda el jugador antes de explicar que “quedan dos jornadas y vamos a intentar meter los máximos goles posibles”. De esta manera, Álvaro Giménez se confirmaría como uno de los mejores goleadores que hay dentro de la categoría de bronce nacional en la que compite.

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